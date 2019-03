Mira cómo han crecido Fiona y Luca, los hijos del desaparecido actor Eduardo Palomo Mira cómo han crecido Fiona y Luca Palomo, los hijos del famoso actor mexicano que falleció a los 41 años de un ataque al corazón. Mira cómo han crecido Fiona y Luca Palomo, los hijos del famoso actor mexicano que falleció a los 41 años de un ataque al corazón. More Mayra Mangal Un hombre que dejó huella Albert L. Ortega/WireImage Una dura prueba Mezcalent Una vida truncada Online USA Lejos de la patria Mezcalent Talento a mares Mezcalent Rodeada de talento Mezcalent Con buenos genes Twitter/FionaPalomoofi Muy unidas Instagram/CarinaRicco Almas gemelas Instagram/Carina Ricco Mamá Gallina Instagram/Carina Ricco 1 of 10 Advertisement 1 of 10 Albert L. Ortega/WireImage Un hombre que dejó huella Hace ya casi catorce años que el actor mexicano Eduardo Palomo nos dejó. Su sorpresiva muerte a la edad de 41 años marcó una profunda huella en el público que seguía su ascendente carrera. Al momento de su muerte, Palomo llevaba 9 años de matrimonio con la actriz y cantante Carina Ricco, con quien procreó dos hijos, Fiona y Luca Palomo, quienes desde entonces se convirtieron en sus compañeros inseparables. “En el momento que sucedió lo que menos quería era salir adelante, me aferré a los sueños y a las tantas cosas que platicábamos El Flaco [Eduardo Palomo] y yo”, dijo Ricco a People en Español en 2007. Dije: “tengo que seguirle dando”. ¡Mira cómo han crecido sus hijos! Advertisement 2 of 10 Mezcalent Una dura prueba Cuando murió su padre —en noviembre del 2003— Fiona tenía cinco años y su hermanito Luca, 3. 3 of 10 Online USA Una vida truncada Cuando Eduardo Palomo murió, la pareja vivía en Los Ángeles y se alistaba para dar el salto a Hollywood. Se le recuerda por novelas como Corazón Salvaje y la cinta La mujer de Benjamín, entre otros proyectos. Advertisement 4 of 10 Mezcalent Lejos de la patria Los niños han crecido entre México y Los Ángeles, y sus apariciones públicas han sido contadísimas. Como esta, donde Ricco apareció con su hijo Luca en la inauguración de un restaurante del que ella era inversionista, en Ciudad de México. Eso fue en 2011. Advertisement 5 of 10 Mezcalent Talento a mares En 2013, Fiona incursionó en la televisión al participar en el la serie Gossip Girl Acapulco, una versión al español de la serie que estelarizara Blake Lively en Estados Unidos. Advertisement 6 of 10 Mezcalent Rodeada de talento En la serie, Fiona alternó con su gran amiga Vivi San Román (de rojo y el hijo de Eugenio Derbez, Vadhir Derbez (no fotografiado), entre otros. Ese fue el primer y único papel en que hemos visto a la jovencita. Advertisement 7 of 10 Twitter/FionaPalomoofi Con buenos genes Esta foto de la página oficial de Twitter de Fiona revela el parecido de la niña con su padre. Advertisement 8 of 10 Instagram/CarinaRicco Muy unidas “La adolescencia ha sido favorable para [mis hijos]”, dijo en 2016 Ricco al programa Hoy. “Se encuentran alejados de los vicios (…) no se van por el reventón, no están en el relajo, están mucho más comprometidos con el tema de hacer cosas por el mundo y de poner su granito de arena”. Advertisement 9 of 10 Instagram/Carina Ricco Almas gemelas “Los dos están pintando, componiendo, haciendo cosas, creando. Son dos niños con mucho corazón y mucho arte”, asegura Ricco sobre la inclinación artística de sus hijos. “Son chavos muy sanos, muy lindos, y la verdad es que estoy feliz de compartir esta nueva etapa con ellos”, añadió. Advertisement 10 of 10 Instagram/Carina Ricco Mamá Gallina “[Mi hijos son] maravillosos. Luca tiene 15, ya es un puberto —así le digo yo— y es divino. Fiona está hermosa, tiene 17 años”, dijo la orgullosa mamá al programa Hoy. ¡Miren cómo Luca es idéntico a su papá! Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

