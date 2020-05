Los hijos de Ricky Martin irrumpen en un directo del artista ¡y se roban el show! Matteo y Valentino demostraron tener la gracia y el salero de su papi, además de un espectacular parecido físico. ¡Son idénticos al cantante! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¿Quién dijo que la cuarentena significa estar parado? No ha sido el caso de nuestro querido Ricky Martin. El cantante acaba de lanzar su nuevo y esperado disco Pausa Play, su nuevo tesoro que andábamos esperando con tantas ganas y que cuenta con colaboraciones tan maravillosas como la de Sting, Residente, El Cigala y otros grandes del panorama musical. Desde casa, el artista se arrancó a hacer varios directos y entrevistas con el fin de dar a conocer esta aventura tan llena de arte e ilusión, un proyecto hecho a fuego lento y con mucho mimo, como todo lo que hace el artista. En medio de una de esas bonitas charlas con sus fans de todo el mundo irrumpieron sin avisar dos de los grandes amores de su vida, Matteo y Valentino que junto a Jwan Yosef nos regalaron uno de los momentos más divertidos del directo. Entre risas y bromas los adolescentes se mostraron frente a la cámara con una gracia y simpatía que nos enamoró. No dejaron de sonreír y transmitir buen rollo, como su papi, de quien han heredado es arte y, sin lugar a duda, sus rasgos físicos. ¡Son una calcomanía del artista. Lo que sus seguidores van a encontrar en este EP lanzado sin formalismos y de todo corazón es transparencia, nostalgia, amor y, sobre todo, mucha vida. Ingredientes que necesitamos más que nunca y que él nos ofrece a través de su voz y música, ambas mágicas. Desde su refugio, su hogar, ha ido tejiendo este sueño que ya tenemos a nuestra disposición para hacernos vibrar y sentir bonito. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Podía haber esperado a que todo pasase pero, una vez más, Ricky ha roto barreras y ha querido hacernos este regalo que llega en un momento histórico. Un puñado de hermosas canciones a cada cual más espectacular que prometen no defraudar, como todo lo que hace el puertorriqueño. ¿Su clave? Hacer las cosas con pasión y desde el corazón. ¡Te deseamos lo mejor en esta nueva y maravillosa aventura musical!

