Hijos de famosos que se han contagiado de COVID-19 Por Mayra Mangal

La pandemia del coronavirus no ha perdonado ni a ricos ni a famosos y en ocasiones el contagio se ha propagado en casa, como es el caso de estas celebridades. Aquí repasamos sus historias y las valiosas lecciones que nos han transmitido.

Matt Damon

Alexia, la hija mayor del actor y su esposa, la argentina Luciana Barroso, resultó contagiada junto con sus compañeras de dormitorio en la Universidad de Nueva York donde cursa estudios, según acaba de revelar su padre en una entrevista.

Camila Sodi y su hija Fiona Luna

A finales de marzo la estrella de Rubí (Telemundo) contó en este video los síntomas que la hicieron sospechar que había adquirido el virus. Su hija de 9 años también se contagió y afortunadamente ambas se han recuperado.

Pink y su hijo Jameson

La estrella pop y su hijo de 3 años tuvieron que acudir al médico luego de presentar síntomas del mal que afortunadamente superaron semanas después. "Esta enfermedad es real. La gente necesita saber que afecta a jóvenes y ancianos, saludables y no saludables; a ricos y pobres", advirtió en esta entrada.

Chris y Mario Cuomo

El presentador de la cadena CNN tuvo que transmitir su show en cuarentena durante semanas y al poco de enfermar su hijo de 14 años también contrajo el virus.

Tom Hanks y Rita Wilson

Dichas celebridades se unen así a la larga lista de famosos que han sufrido de COVID-19. Entre ellos se encuentra esta pareja que contrajo el mal mientras filmaban en Australia.

Príncipe Carlos

El virus tampoco ha perdonado a los royals y entre quienes se han visto contagiados está el heredero al trono de Inglaterra (der.) y el príncipe Alberto de Mónaco.

