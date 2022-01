Hijos de famosos que arrasan en la red ¡y acumulan miles de seguidores! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Kim Kardashian North West Alaia y Adamari López Credit: TikTok/North West; IG/AdamariLópez Ahora que Alaïa Costa-López, hija de Adamari López, ha rebasado el millón de fans en Instagram te contamos qué otros nenes famosos causando sensación en la red, ¡mira, mira! Empezar galería Alaïa Costa López La hija de la presentadora puertorriqueña Adamari López y el coreógrafo Toni Costa lleva años brillando en las redes sociales, pero este enero marcó un hito al superar el millón de fans en Instagram, ¡y así lo celebró! 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio North West Kim Kardashian y North West Credit: TikTok/KimandNorth El debut de la hija de Kim Kardashian en su cuenta conjunta con su mamá en TikTok estremeció a la red de la cual es reina pues actualmente suma 5,1 millones de seguidores y sus videos llegan acumular hasta 20 millones de vistas cada uno ¡wow! 2 de 9 Ver Todo Matteo Marrero Matteo Marrero Credit: IG/matteomarrero El hijo de la carismática conductora mexicana Alejandra Espinoza y el puertorriqueño Aníbal Marrero cuenta a sus 6 años con la nada despreciable suma de 438,000 seguidores en Instagram. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Elissa Marie Soto Elissa Marie Soto Credit: IG/elissasbb La hija de Geraldine Bazán y su exmarido, Gabriel Soto, no solo es una incipiente actriz, sino también una influencer que cuenta con 353,000 seguidores en Instagram, ¡y va por más! 4 de 9 Ver Todo Christopher Levy Christopher Levy Credit: IG/Christopher Levy El joven beisbolista e hijo del cubano William Levy y la actriz Elizabeth Gutiérrez es todo un éxito en la Instagram donde ya suma 815,000 fans. 5 de 9 Ver Todo Boomer Phelps Michael Phelps y Boomer Phelps Credit: IG/ boomerrphelps El adorable hijito del campeón de nado olímpico Michael Phelps derrite a Instagram con su ternura, ¡por eso cuenta ya con más de 555,000 fans! 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Giovanna LaValle Giovanna LaValle Credit: IG/sissygiovanna La hijita de la la chilena Nicole Elizabeth LaValle, conocida públicamente como Snooki, es toda una sensación en Instagram y reparte sonrisas a sus más de 326,000 seguidores. 7 de 9 Ver Todo True Thompson True Thompson Credit: IG/True Thompson La hijita de Khloé Kardashian y Tristan Thompson tiene cuenta de Instagram prácticamente desde que nació. Lógicamente ha sumado múltiples seguidores a lo largo de sus tres años de vida vida y a la fecha acumula más de 148,000. 8 de 9 Ver Todo Chanel Nicole Chanel Nicole Credit: IG/ babychanelnicole La princesita del rapero Ice T y su mujer, Coco, también se ha convertido en toda una miniestrella de Instagram con 453,000 seguidores. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

