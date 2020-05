¡Qué lindos ayudantes! Hijos de los famosos que cooperan en la casa By Alma Sacasa ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next IG/Ines Gomez Mont Adamari López, Zoë Saldaña y Rosie Rivera son algunas de las celebridades cuyos hijos los ayudan en casa. Empezar galería Inés Gómez Mont Los hijos de la mexicana se hicieron cargo de la cena. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Alaïa Costa La hija de Adamari López y Toni Costa ayuda a sus padres lavando los platos. 2 de 10 Applications Ver Todo Rosie Rivera Los niños de la mexicoamericana la ayudaron a decorar donas. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Jacqie Rivera Los hijos de Jacqie Rivera también ayudan en la cocina. 4 de 10 Applications Ver Todo Jacky Bracamontes ¿Alguien dijo pizza? Sí, las hijas de Jacky Bracamontes. 5 de 10 Applications Ver Todo Ana Bárbara La cantante y su hijo tuvieron un debate sobre cómo lavar los platos. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Lola Ponce Las hijas de Lola Ponce y Aarón Díaz ayudaron a hacer panqueques. 7 de 10 Applications Ver Todo Zoë Saldaña ¿Mami, quieres un cafecito? Así las cosas en la casa de la actriz de raíces dominicanas y puertorriqueñas. 8 de 10 Applications Ver Todo Platos y más platos Y después del cafecito en Casa Saldaña, a lavar los platos se ha dicho. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Chrissy Teigen La hija de la modelo, Luna, es la sombra de su mamá en la cocina. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

¡Qué lindos ayudantes! Hijos de los famosos que cooperan en la casa

