La travesura de los hijos de Ben Affleck a los paparazzi: colocan foto de Ana de Armas frente a su casa Violet, de 14 años, Serafina, de 11 y Samuel, de 8, los hijos del actor y Jennifer Garner, trataron de despistar a los fotografos con esta divertida broma. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tener una relación cálida y cercana con los hijos de un nuevo amor es siempre un punto crucial en una relación naciente. Y justo en el candente romance entre Ben Affleck y Ana de Armas la conexión que hay entre la actriz cubanoamericana y los hijos del actor con Jennifer Garner ha sido una de las grandes interrogantes. ¿Se llevan bien? ¿Comparten tiempo juntos? La respuesta, al parecer, es un rotundo sí. Así se ha hecho patente con el surgimiento de unas fotos donde se aprecia la travesura que los hijos del actor le jugaron a los paparazzi colocando una foto a tamaño real de la nueva novia de su padre en el jardín de su casa. En una secuencia de imágenes se aprecia a la estrella de Knives Out, de 32 años jugueteando al frente de la casa de su pareja -ubicada en Los Ángeles- con sus hijos: Violet, de 14 años, Serafina, de 11 y Samuel, de 8. De pronto se observa cómo los chicos salen cargando una enorme fotografía impresa sobre cartón con la figura de la actriz para colocarla sobre el césped al frente de la vivienda. En la foto De Armas aparece vestida con pantalón y zapatos negros y camiseta blanca y con una dulce sonrisa mirando a la cámara. La simpática foto que los hijos de Ben Affleck colocaron frente a su casa para distraer a los paparazzi: Image zoom Backgrid/The Grosby Group Samuel, Serafina y Violet (der), saliendo de la casa con la figura de cartón bajo el brazo: Image zoom De Armas y los niños corriendo, muertos de risa, luego de hacer su travesura: Image zoom Photo © 2020 x17/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Luego de su divertida aventura, de Armas, Affleck y los tres menores fueron captados en el homenaje celebrado en memoria del cumpleaños de Breonna Traylor, una mujer afroamericana fallecida en un tiroteo policial ocurrido en Louisville, Kentucky el pasado 13 de marzo. La pareja y los niños iban acompañados de Matt Damon, el gran amigo y colega de Affleck, quien recién regresó a Hollywood tras una larga estancia en Irlanda por la cuarentena de COVID-19. De acuerdo al blog de Lainey Gossip, hace un par de semanas de Armas fue captada hablando por FaceTime con los hijos de Affleck, cosa que confirmaría la complicidad y buena onda que hay entre la actriz y los menores.

