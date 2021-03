Close

Hijo de Silvia Navarro roba todo el protagonismo a su famosa mamá El menor de 5 años se adueñó este miércoles de la transmisión en vivo que realizó la actriz mexicana en Instagram. Tienes que ver el simpático momento. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Silvia Navarro concluyó el pasado fin de semana entre lágrimas su participación protagónica en La suerte de Loli, telenovela que Telemundo transmite actualmente en horario estelar. Tras seis meses 'encerrada' en un set de grabación casi sin poder hacer otra cosa más que trabajar –algo de lo que no se queja ya que ama su trabajo y este proyecto ha sido especialmente divertido de grabar–, la actriz mexicana concentra ahora toda su atención y su tiempo en el gran amor de su vida, su hijo León, quien no la puede tener más enamorada y feliz. Ya liberada de la pesada carga de trabajo que conllevaba grabar de lunes a sábado la ficción, Navarro realizó recientemente una transmisión en vivo en Instagram en la que aprovechó para charlar un rato con sus fans y agradecerles el apoyo incondicional que siempre le dan. Mientras la también heroína de exitosos melodramas como Cuando me enamoro y Amor Bravío se conectaba con sus seguidores, su primogénito disfrutaba de un divertido día de piscina; hasta que apareció en escena y, como era de esperar, acaparó toda la atención. El menor de 5 años, al que Silvia no suele mostrar públicamente con demasiada frecuencia, no tardó en robarle todo el protagonismo a su famosa mamá con sus simpáticas ocurrencias. "¡Nos están mandando corazoncitos!", dijo con su tierna vocecita al percatarse de lo que estaba sucediendo en el teléfono móvil desde el que se estaba llevando a cabo el 'live'. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El bello momento entre madre e hijo cautivó a los seguidores de Silvia, quienes, además de su innegable carisma, destacaron lo mucho que ha crecido el niño en los últimos meses. "Está enorme", se puede leer entre los cientos de comentarios que generó el 'live'. "Cada vez se parece más a su mamá", comentó otra persona.

