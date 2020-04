El hijo pequeño de Paulina Rubio interrumpe a su mami en pleno directo ¡y esto fue lo que le dijo! El chiquitín Eros derritió las redes con este gesto y se robó el show durante el chat que la artista hizo con la conductora Alejandra Espinoza. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Para comérselo. Así está Eros, el hijo pequeño de Paulina Rubio y su expareja, Gerado Bazúa. El chiquitín hizo una aparición espontánea en pleno directo en redes de la cantante y se robó los corazones de todos. La Chica Dorada se encontraba en medio de una conversación muy interesante con la conductora Alejandra Espinoza donde, entre otras cosas, le contó cómo estaba llevando su familia la cuarentena. “Aquí el día tiene horarios, cocinamos, pintamos y por la tarde les doy…”, justo en ese momento es que Eros interrumpe a a su famosa mami para recordarle qué es exactamente lo que toman. “¡Popcorn!”, dice con una carita llena de ilusión que arranca la sonrisa de la artista. Además de comer palomitas de maíz, Paulina explica que ella y sus dos retoños eligen canciones cada día para acompañarles en este encierro. “Nos ponemos a bailar como el baile del sapo en mi época y eso nos ayuda a relajarnos, hacemos ejercicio, hacemos un poquito de arte…”, explica con las risas y la mirada juguetona de Eros de fondo. Paulina también estuvo acompañada de su hijo mayor Nico y contó que esta cuarentena la está pasando con su mamá, Susana Dosamantes, quien les está preparando unos platos riquísimos. Así que cuando pase todo toca ponerse a dieta, bromeó. “Aquí estamos. Al mal tiempo buena cara, Ale”, le dijo con positividad a la conductora durante uno de los momentos de El break de las 7, un espacio online de Univisión que nos entretiene desde casa. ¡Muchas gracias! Advertisement

