La tierna foto del hijo de la fallecida Naya Rivera en su primera Pascua sin su mamá Ryan Dorsey, el padre del pequeño de 5 años, compartió un retrato que derritió las redes por su ternura. ¡Mira qué adorable ! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A casi nueve meses de la trágica muerte de su exesposa Naya Rivera, Ryan Dorsey compartió una tierna foto de su hijo Josey celebraron juntos la llegada de la Pascua. Dorsey compartió con sus más de 165,000 seguidores en Instagram un mensaje junto a su adorable pequeño de 5 años acompañado de un conejito. "Feliz día de Pascua. Un día probablemente me preguntará: 'Oye, papá, ¿qué tiene que ver el conejito de Pascua con la Pascua?' Y probablemente diré: 'No lo sé, pero busca en Google el conejo de Pascua y los paganos e infórmame'. Olvidé lo que decía". Después de la trágica muerte de Rivera en julio, el actor de 37 años ha tratado de proteger al pequeño de la atención generada por la tragedia y ha limitado su exposición pública. Pero en varias ocasiones como padre orgulloso ha mostrado adorables momentos con su hijo, como su postal navideña o su más reciente cambio de look. Días atrás, Dorsey también compartió fotografías de su escapada de invierno a las montañas con su pequeño. "Cuando llueve, cae nieve", escribió en sus redes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La estrella de la serie Glee falleció tras ahogarse en el Lago Piru, en el condado de Ventura, California, donde había ido a pasear con su pequeño hijo. En la ceremonia de los SAG Awards de este domingo se le rindió un homenaje junto a otros artistas que perdieron la vida el año pasado como, entre otros, Kelly Preston, Sean Connery, George Segal y Nick Cordero.

Share options

Close Login

View image La tierna foto del hijo de la fallecida Naya Rivera en su primera Pascua sin su mamá

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.