El hijo mayor de Anahí ya conoció a su hermanito. ¡Así fue la emotiva presentación! La cantante compartió una entrañable imagen del momento en que los dos hermanos, Emiliano y Manuel, se encontraron por primera vez y la reacción fue de película. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Esta semana Anahí nos presentaba a su bebé Emiliano en una preciosa imagen junto a su marido, Manuel Velasco, el mismo día en que el chiquitín venía al mundo. Lo hacía a través de sus redes sociales con un mensaje cargado de amor y felicidad por la llegada del nuevo miembro de la familia. Si esta fotografía nos enamoró, la que la cantante y actriz acaba de compartir nos ha hecho explotar el corazón de tanto sentimiento. La también empresaria mostró a sus seguidores cómo fue la presentación a su primogénito Manuel del recién llegado al mundo. “Los amo”, escribió junto a esta instantánea que ha derretido las redes por el alto nivel de ternura. En dicha imagen se ve cómo el hermanito mayor sostiene en su brazos a su nuevo compañero de juegos y alegrías, todo ello bajo la supervisión de su papi que les mira con un amor infinito. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Image zoom Recordemos que fue precisamente Manu, de tres añitos, quien eligió el nombre de su hermano pequeño. Así nos lo mostró Anahí en un cariñoso video donde le preguntaba cuál era el nombre favorito para el bebé en camino. “¡Emiliano!”, gritó el chiquitín. ¡Felicidades por la preciosa familia que has creado Anahí! Advertisement

