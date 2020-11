Close

¡Espectacular! Mira las fotos del primer cumpleaños del hijo de James Rodríguez

Samuel, el hijo menor del futbolista colombiano y mediocampista del club Everton de Inglaterra, celebra su primer añito de vida en España y con una linda fiesta con temática de granja ¡mira las fotos!

¡Albricias!

Fue en diciembre de 2019 que el futbolista colombiano James Rodríguez sorprendía al mundo al mostrar el rostro de su precioso nene al que llamaría Samuel.

¡Felicidades!

Este domingo su abuela, María del Pilar Rubio, compartió las imágenes "La Granja de Samuel", la fiesta con temática campirana de su adorado nietecito.

Príncipe azul

La celebración tuvo lugar en Madrid, ciudad de residencia de la madre de James, según indican medios en Colombia.

Un pollito

Simpáticos personajes se encargaron de conseguir que la fiesta estuviera de lo más animada ¡y Sami recibió una pelotita para jugar como su papá!

Con mucho cariño

El adorable Samuel recibió una lluvia de regalos y estuvo consentidísimo por su abue.

Un orgullo

"Hace un año naciste mi pequeño, has llegado para dar felicidad, alegría y sonrisas. Gracias por llegar a mi vida!eres una bendición, feliz cumpleaños hijo! papi te ama", escribió por su parte el astro del fútbol para manifestar el cariño a su hijo por medio de sus redes.

Una dulzura

Los caramelos y la torta de cumpleaños vinieron de Anel Cakes, una pastelería de Madrid.

Saludos, papi

Aunque según fuentes James no pudo estar presente en la fiesta, por encontrarse concentrado en Inglaterra, al menos pudo conectarse por video con su adorado nene ¡Felicidades a la linda familia!

