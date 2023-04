¡Hijo de Francisca sorprende con lo que hizo a su corta edad! "Demasiado inteligente" La conductora compartió un video que no solo enamoró, sino que dejó sin palabras por lo que su pequeño fue capaz de hacer. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En julio cumplirá los dos añitos y sus papis ya se preparan para un momento tan especial. Mientras llega, Francisca sigue compartiendo situaciones entrañables junto a su bebé Gennaro, quien, en esta esta ocasión, ha vuelto a derretir las redes. Esta vez no solo por su carita de ángel, sino por lo que ha sido capaz de hacer a tan corta edad. La presentadora publicaba un video que ha dejado boquiabiertos a sus seguidores. Madre e hijo, desde el avión donde marchaban de viaje, se disponían a cantar un tema. Pero no uno cualquiera, sino del mismísimo Juan Luis Guerra. "Burbujas de amor" fue la canción elegida, cuya letra no es precisamente fácil. Y menos para un niño de su edad. Francisca y su hijo Genaro. Credit: Instagram / Francisca Para sorpresa de todos, Gennaro no solo la cantó, sino que se sabía las líneas al pie de la letra. Lo hizo con una soltura y una alegría que tanto su mami, como quienes estaban a su alrededor quedaron prendados. ¡Todo un artista! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La dominicana fue quien arrancó primero y su chiquitín la siguió sin perderse en ningún momento. Los dos se fueron animando y lo que quedó fue un video entrañable que se ha ganado todos los halagos. "Dios te bendiga Gennaro, eres hermoso y demasiado inteligente", le expresó su compañero Raúl González. "Pero ese señor no tiene ni dos años, y tanto y tan lindo que habla", "Tremendo artista", "El nuevo Juan Luis Guerra", siguieron sus seguidores. La mami también se mostró derretida con su príncipe, a quien le está inculcando con todo el amor su cultura y sus bellas raíces dominicanas.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Hijo de Francisca sorprende con lo que hizo a su corta edad! "Demasiado inteligente"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.