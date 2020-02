Así fue el divertido debut como actor del hijo de Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman El bebé protagonizó un divertido sketch en un programa de televisión de Televisa junto a sus famosos papás. ¡Mira el vídeo! By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¡Ha nacido una estrella! Tadeo, el hijo de Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman, aún no cumple su primer año de vida y ya dio sus primeros pasos como actor. El bebé debutó recientemente en la televisión junto a sus famosos papás en un divertido sketch que se transmitió el pasado fin de semana en el programa de Televisa + Noche que presenta Israel Jaitovich. “Tadeo se lanza con todo como protagonista de TV”, informó el actor mexicano al mismo tiempo que advirtió: “Cualquier parecido con la realidad sobre este sketch es mera coincidencia”. El vídeo del sketch, que tanto Ferdinando como Brenda compartieron a través de sus respectivas cuentas de Instagram, acumuló en pocas horas más de 300 mil visualizaciones. “Trío de estrellas”, comentó una seguidora de Ferdinando tras ver el divertido momento. “Hermosa familia, lo mejor que he visto”, escribió otra persona. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ferdinando y su pareja dejan así atrás los tristes y dolorosos momentos que vivieron el año pasado con la muerte de su hijo Dante, el mellizo de Tadeo, quien falleció en agosto a sus 4 meses de vida tras una larga y compleja batalla contra una meningitis. De regreso Valencia regresa el próximo lunes 24 de febrero a las pantallas de Televisa como villano de Como tú no hay 2, la nueva comedia romántica de la televisora mexicana que el actor de 40 años graba desde el año pasado y que marca su vuelta a las telenovelas tras varios años ausente. Recordemos que el último melodrama que grabó Ferdinando fue Simplemente María (2015), donde dio vida a uno de los galanes principales de la historia junto a José Ron. Advertisement

