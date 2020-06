Hijo de Ximena Duque es víctima de las primeras críticas en redes y así se lo toma él Cristan Carabias, muy activo en redes, no se salva de los haters y recibe comentarios desagradables que el joven enfrentó con educación pero sin dejarse pisar. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es lo que tienen las redes, nadie se libra de ellos, los detractores que se pasan el día buscando lo que hacen los otros para soltar una bomba. Si bien Ximena Duque ya tiene un máster en esto, para su hijo Cristan Carabias es algo nuevo. Acaba de cumplir los 16 y el joven ya es toda una estrella en las diferentes plataformas online. Youtube, Instagram y Facebook, las tiene todas desde donde nos cuenta un poquito más de él y su vida. En una de sus más recientes publicaciones, el adolescente mostraba su cabello más largo de lo habitual y eso generó opiniones para todos los gustos. Con motivo de la reapertura de las playas en Miami, el joven se se dejó ver en traje de baño, luciendo su larga melena y su nuevo pendiente. Una imagen que no gustó a todos y así se lo dejaron saber. "Tienes que cortarte el pelo YA", le decía un seguidor al que él contestó con todo el cariño. "Mañana me lo voy a cortar", le dijo. En cambio, otro prefirió recurrir a los emojis de vómitos para valorar la imagen de Cristan. Un feo gesto al que él no dudó en responder con dos palabras. "Tan desagradable", le escribió. Ximena ha hecho un trabajo impecable con su hijo. Educado, responsable y familiar, el joven solo tiene pruebas de amor y cariño a los suyos. A su edad ya se encarga de cuidar a su hermanita Luna cuando mami trabaja. Su último video en Facebook demuestra la travesura de ambos hermanos a espaldas de la empresaria. ¡Por primera vez Cristan le dio chocolate a la pequeña! La actriz no le había dejado probarlo hasta ahora y cuando se enteró se quedó sin palabras. Un momento de lo más cómico que nos regalaron entre risas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La gente quedó encantada de la vida al ver el cómico video, aunque también hubo quien no entendió que Ximena no hubiera dado chocolate a su princesa todavía. "¡Deja que la niña disfrute! Por favor no se va a morir porque coma dulce", le dejó saber una usuaria de Facebook. Hagan lo que hagan siempre va a haber gente que lo apruebe y que no. Algo que poco a poco y con la experiencia Cristan irá aprendiendo a lidiar. A nosotros nos encanta todo lo que comparte.

Close Share options

Close View image Hijo de Ximena Duque es víctima de las primeras críticas en redes y así se lo toma él

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.