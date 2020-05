¡El hijo de Ximena Duque le sigue los pasos a su madre y estrena canal en Youtube! Cristan, que acaba de cumplir 16 años, ha presentado su canal de Youtube con el apoyo de su adorada mamá, que fue la encargada de promocionarlo en sus redes. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si hay una reina en este mundillo de las redes sociales, sin duda, esa es Ximena Duque. No es de extrañar que su hijo Cristan Carabias haya querido seguir sus pasos y se haya decidido a estrenar su propio canal de Youtube. El joven lo ha inaugurado con un precioso video familiar que muestra lo emocionante que fue el día de su 16 cumpleaños con sus amigos y seres queridos dentro y fuera de su casa, con la famosa caravana de coches. Ha sido gracias a su famosa mamá que hemos descubierto que el adolescente ya está hecho todo un youtuber, tiene a la mejor en casa así que seguro que Ximena le dará los mejores tips para deleitarnos con videos de lo más entretenidos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En apenas dos días, Cristan ya supera los mil seguidores y su video cumpleañero ha sobrepasado las diez mil visualizaciones, unos datos que no están nada mal para empezar. Desde sus historias de Instagram, Ximena animaba a todos a que siguieran a su hijo mostrando el link que llevaba a su página. El joven, que está hecho todo un buen mozo, nos sorprenderá con sus aficiones y momentos familiares que seguro hacen las delicias sus seguidores. Algo que ya hace, y muy bien, desde su perfil de Instagram. ¡Buena suerte en tu nueva andadura, Cristan!

Close Share options

Close View image ¡El hijo de Ximena Duque le sigue los pasos a su madre y estrena canal en Youtube!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.