Cristan Carabias, hijo de Ximena Duque, incendia la red con sus fotos en diminuto traje de baño "Si necesitas otra mamá q te termine de criar me avisas" exclamó una fan al ver los músculos del jovencito, ¿has visto su transformación física? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Fue desde mediados de año que la familia de la actriz Ximena Duque estremeciera a la red al dar a conocer que su hijo mayor, Cristan Carabias —fruto de su relación con el cantante mexicano Christian Carabias— no asistirá a la universidad. El jovencito que en este 2022 año cumplió los 18 años se dedicará abrirse brecha por cuenta propia con sus propios negocios y persiguiendo su carrera como entrenador físico. Es un cambio importante en su vida que surgió durante la pandemia y que lo orientó al fisicolulturismo. Lógico es que el cuerpo que el muchacho ha cultivado sea de verdadero infarto y ahora en sus redes pululan los posts donde muestra sus abdominales perfectos y sus músculos abultados. Cosa que ha quedado patente con las dos postales + un video que nos ha regalado esta semana y que publicó desde un gimnasio al aire libre en el idílico puerto de Tulum, en México. "Si necesitas otra mamá q te termine de criar me avisas", exclamó una de sus muchas seguidoras al reaccionar a las imágenes. Sobra decir que los "likes" y piropos encendidos le han llovido al incipiente empresario. Cristan Carabias Credit: IG/Cristan Carabias Un post de sus historias de Instagram que da fe de la fuerza de sus brazos y el enorme peso que puede levantar: Cristan Carabias Credit: IG Stories/Cristan Carabias SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Llevo entrenando desde hace rato, empecé con mi papá hace cinco años y empecé a levantar pesas porque jugaba basquetbol y las pesas me daban más fuerza", contó Carabias en abril pasado a People en Español . "Empecé a darle [al ejercicio] y me enamoré más, uno tiene el control de su cuerpo y uno puede cambiar su estado físico, si haces la dieta". Por lo visto la fórmula está dando resultados, ¡bravo!

