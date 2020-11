Close

¡El hijo de Ximena Duque comparte el espectacular cambio físico que ha experimentado! Primero fue su pelo y ahora su cuerpo. Cristan Carabias ha mostrado la increíble transformación que ha sufrido tras adquirir nuevos y saludables hábitos en su vida. El resultado es de película. Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Aunque apenas tiene 16 años, Cristan Carabias parece un hombre en toda regla. Las últimas fotografías compartidas por el hijo de Ximena Duque en sus redes demuestran una imagen muy distinta, la de un apuesto galán en plena forma que nada tiene que ver con el jovenzuelo de hace meses. El primogénito de la colombiana es toda una sensación en sus redes y no solo por su atractivo físico, que también, sobre todo por su disciplina y entrega en todo lo que hace. Algo que llama poderosamente la atención teniendo en cuenta su edad. El ejemplo de entrega y sacrificio de su madre y su esposo Jay Adkins están siendo la mejor lección de vida de este joven responsable que se levanta a las 5 de la mañana para hacer ejercicio y prepararse un desayuno saludable. Nada de donuts ni comida basura, mejor fruta y cereales. "No estoy buscando ninguna simpatía, no lloraré por ninguna pérdida", escribía junto a estas imágenes en las que parece otra persona. Este verano sorprendía a su madre, no precisamente para bien, con ese pelo rubio platino, pero el joven ha compensado con creces ese disgustillo llevando una vida disciplinada y formal. Image zoom Cristan Carabias | Credit: IG/CC Además de leer, formarse y trabajar por sus sueños, Cristan adora hacer ejercicio y mantenerse fuerte. Los resultados saltan a la vista. Atrás quedó su cuerpo delgado propio del un adolescente para dar paso al de un hombre hecho y derecho marcando cada músculo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero no solo mima su cuerpo, también su alma. Así lo demuestra en muchas de sus publicaciones en redes donde comparte lecturas y documentales que le ayudan a entender lo importante de cuidarse y cuidar el planeta tierra. Unas reflexiones muy maduras para un chico de su edad que le hacen realmente especial. Su forma de ser y, por supuesto, su look le han valido los halagos y adjetivos positivos de su legión de fans. Sus redes son una fiesta de piropos por su buen ver pero también por el precioso ser humano en el que se está convirtiendo. ¡Gracias por compartir tantas cosas bonitas!

¡El hijo de Ximena Duque comparte el espectacular cambio físico que ha experimentado!

