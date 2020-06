A William Levy le sale duro competidor en la lista de los más sexy: ¡su hijo Christopher! El adolescente le arrebata el título del más sexy a su padre tras dejarnos sin habla con sus últimas fotografías. De tal palo... Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A sus 15 años, ya casi podemos confirmar que Christopher Levy es la nueva sensación en las redes. Su encanto personal, su disciplina como deportista y, por qué negarlo, su espectacular físico le convierten en toda una figura que ya cuenta con más de medio millón de seguidores en Instagram. La belleza, heredada de sus progenitores, William Levy y Elizabeth Gutiérrez, no se reduce a un físico de infarto producto de los genes y mucho trabajo con el bate de béisbol, también es guapo por dentro. Responsable y familiar, el primogénito de la pareja es un chico con las ideas claras y un objetivo firme: ser un grande en el campo. De momento ya lo es y así lo podemos ver en los videos que su mamá presume orgullosa. Tal es así que la lista de fans del joven no tiene nada que envidiar a la de su padre, a quien en breve le roba el título del más sexy y si no, tiempo al tiempo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su más reciente imagen mostrando tableta de chocolate en su estómago le valieron unos cuantos cientos de piropos en Instagram. El primero el de su progenitora, su fan más incondicional. "¿Cuánto tiempo mantuvieron la respiración para mostrar esos abdominales? Estoy de broma, ¡les quiero chicos!", bromeó la actriz y empresaria. Aunque todavía es joven, Christopher tiene las ideas muy claras. Cuenta con el apoyo incondicional de sus padres quienes le motivan y ayudan con sus decisiones y eso es la clave para el crecimiento personal del joven. Por encima de cualquier papel, Ely y William son padres y como tales han querido inculcar a sus hijos, Kailey también por supuesto, unos valores que saltan a la vista en ambos. Respeto, amor y solidaridad son algunos de esos principios. Eso sumado al espectacular físico del adolescente dan como resultado a un hombrecito hecho y derecho que va ganando terreno a su papi, ¡y mira que eso es difícil! Enhorabuena a la pareja por hacer tan bien su trabajo.

