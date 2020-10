Hijo de William Levi operado tras accidente: El Gordo y La Flaca comparten preocupación Después de comentar el resultado de la operación, Raúl de Molina y Lili Estefan hablaron del peligro del vehículo en el que se desplazaba el adolescente. Tenemos los detalles. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hoy compartimos la triste noticia de que el hijo mayor de Elizabeth Gutiérrez y William Levy había sufrido un grave accidente cuando volcó el carrito de golf en el que se desplazaba. Según aseguró el periodista Orlando Segura, tras el desafortunado suceso el jovencito de 14 años tuvo que ser trasladado de emergencia en helicóptero a un hospital para ser operado en el Sur de la Florida. Lili Estefan y Raúl de Molina comentaron el suceso en su programa de la tarde, El Gordo y La Flaca, en donde aseguraron que Cristopher Levy ya había salido de la cirugía y se estaba recuperando. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Todo indica que la operación fue exitosa y que se recupera favorablemente”, dijo Raúl de Molina. Y pasó a relatar el miedo que él personalmente le tiene a este modo de desplazamiento, favorito de niños y adolescentes en las áreas residenciales. “A mi hija le encanta estar arriba del carrito de golf, corriendo pa’arriba y pa’abajo”, añadió preocupado. “No se dan cuenta”, intervino la Flaca, “y se vuelcan con facilidad. Yo creo que eso es lo que los niños no saben y hay que tener mucho cuidado. Tengo una amiga que pasó meses en el hospital porque se le volcó el carro y cayó básicamente encima de su pierna y lo pasó muy, pero que muy mal, aunque al final se recuperó”, dijo para terminar en un tono más positivo. Por el momento, no se sabe ningún detalle más del percance. Un día difícil sin duda para William Levy, su esposa y su segunda hija, Kailey, de diez años, cuyos papás por el momento guardan un silencio hermético alrededor del estado de su hermanito.

