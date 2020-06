¡El hijo de Patricia Manterola lanza su canal de Youtube con tan solo ocho añitos! Lucca Kolb, el primogénito de la bellísima mexicana Patty Manterola y su esposo Forrest Kolb, hace realidad su sueño de convertirse en youtuber. ¡Y no te imaginas lo bien que se le da! ¡Aquí hay mucho talento! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Qué divertido y qué bien lo hace! ¡El primogénito de la talentosa mexicana Patricia Manterola lanza este fin de semana su propio canal de Youtube con tan solo ocho añitos! Así de profesional y emocionado presentó Lucca Kolb, el primero de los tres hijos de la artista y Forrest Kolb, su primer clip para avisar que el domingo 14 de junio estrenará su canal. ¿Verdad que lo hace de primera? “¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal. Dejen que me presente: Mi nombre es Lucca Kolb, mi mamá se llama Patricia Manterola y mi papá Forrest Kolb. Tengo dos hermanos pequeños a los que van a conocer en un ratito, pero primero les hablaré un poquito de mí. Tengo ocho años, mi color favorito es el rojo y amo dibujar”, exclamó el pequeño gran youtuber. Image zoom Después de asegurar que está muy feliz porque el año próximo empieza tercer grado, Lucca Kolb Manterola presentó a sus hermanos pequeños, los mellizos Alesso y Matteo, quienes no dudaron en sumarse al video junto a su hermanito para apoyarle en un momento tan importante. “Desde que tenía tres años, soñaba con tener su canal de youtube,” nos aseguró Patty Manterola por teléfono y en exclusiva para People en Español cuando le preguntamos cómo se sentía al respecto. “Es un genio en miniatura: produce, porque tiene las ideas; se graba, se edita, hace los efectos de sonido; cuando termina, le echamos un vistazo para asegurarnos que esté kids friendly y moms friendly, y su papá y yo lo subimos a su canal”, relató la actriz de Acapulco, Cuerpo y Alma. Image zoom Patricia Manterola hijo Lucca Kolb “Es impresionante lo que está haciendo, el ojo que tiene, su papá y yo estamos impactados. Me siento muy orgullosa de él y, como siempre hemos dicho, a nuestros hijos los vamos a apoyar con lo que los tres decidan hacer con sus vidas, sea lo que sea, ahí voy a estar para ellos, para apoyarles”, añadió la orgullosa mamá, a quien se le cae la baba con sus tres principitos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Durante la cuarentena, Patty Manterola ha estado de lo más productiva y nos regaló su nuevo y refrescante tema, Voy a Romper La Noche, para animar las horas de aislamiento con un divertido challenge de baile. ¿Ya lo escucharon? En el video colaboraron muchas celebridades divirtiéndose desde la cuarentena. Participaron personajes de la talla de Jacky Bracamontes, José Eduardo Derbez, Angélica Castro, Ana Bárbara, Christian de La Fuente y muchos más. “Estoy muy contenta con el resultado, ha gustado mucho a la gente y cumplió su cometido de traer un poquito de alegría en estos momentos tan difíciles” aseguró esta mamá de tres, que continúa guapísima y en forma, ¡y que logró que hasta su esposo y su mamá bailaran a lo loco en su divertido y multitudinario video!

