¡El hijo de Ozuna derrite las redes cantando y bailando como su papá! El famoso boricua cedió hoy todo el protagonismo a su pequeño de cuatro añitos, quien interpretó uno de sus temas, micrófono en mano. ¡No te lo puedes perder! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El hijo de Ozuna es todo un artista a sus cuatro añitos y ha vuelto a interpretar un tema de su papá con tanto ahínco que las redes han caído rendidas a sus pies. El compositor Juan Carlos Ozuna, uno de los reguetoneros de más éxito internacional, no pudo evitar compartirlo en su cuenta de Instagram. La fama y la imagen de seductor del popular cantante parece no afectar lo más mínimo a su vida familiar. Al contrario, el cantante está muy presente en su faceta de papá junto a su esposa, Taína Marie Meléndez y sus dos hijos, Sofía y Juan Andrés, con quienes acaba de disfrutar unas fastuosas vacaciones en Hawaii, las cuales presumió en sus redes. Hoy el famoso artista sintió la necesidad de ceder todo el protagonismo a su hijo, compartiendo el video del pequeño entregado a la interpretación, micrófono incluido, de uno de los célebres temas de su papá: "Hijo de gato, caza ratón", bromeó Ozuna sobre el talento heredado de su chiquitín. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Vestido con un pantaloncito corto y una camisa de Spiderman, a sus cuatro años el niño caminaba bailando y gesticulando como el digno heredero de su talentoso padre y en cuatro horas ya habían visto medio millón de personas su interpretación de Tiempo ¡Ha nacido una estrella! Su papá, quien continúa cosechando un éxito tras otro, destacó como uno de los mejor vestidos en los últimos Latin American Music Awards, entre otros como David Bisbal, Carlos Vives o Ricky Martin. El boricua lució todo de blanco para la ocasión, con un traje de corte clásico pero sin camisa. El toque de color lo puso una original bandolera en azul claro de la marca Dior.

