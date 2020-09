Hijo de Luis Fonsi estrena radical corte de pelo ¡y no se habla de otra cosa en las redes! Rocco es el vivo retrato de su papá pero con este nuevo corte de pelo le ha robado todo el protagonismo al cantante de "Despacito". ¡Menudo cambio de look para el chiquitín! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Son muchas las pasiones que ocupan el corazón de Luis Fonsi, pero sin duda, las más grandes son sus hijos, Rocco y Mikaela. El pequeño de la casa se convirtió en el gran protagonista esta semana con su nuevo cambio de look al que hemos tenido acceso gracias a su mami, Águeda López. La modelo compartía la imagen final del paso del pequeñín por el peluquero y el resultado ha sacudido las redes de inmediato por el cambio tan impactante en su look. No está guapo, está lo siguiente, tanto que casi, casi nos hace olvidar de su sexy papá al que ha robado protagonismo por un buen rato. El príncipe de la casa se ha sumado a la moda del rapado por un lado y largo por otro y ha aprobado con muy buena nota. ¡Está hermoso! La imagen del modelo no ha pasado desapercibida para nadie por lo moderno, original y diferente de su cabellera. Su mami, orgullosa, le ha presumido con la baba caída en su perfil de Instagram que se ha llenado de piropos y comentarios bonitos para la versión pequeña de Fonsi. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Lo más bello que he visto hoy", "Es el más guapo de la casa", "Todo un modelo con su look", "Bello ese príncipe", "Cuánta hermosura", "¡Ese pelo tan espectacular!", escribieron algunos entre los que se encontraban Dayanara Torres y Carolina Sandoval. Curso nuevo, ¡imagen nueva! El antes y el después es brutal aunque, siendo sinceros, da igual el corte de pelo, Rocco siempre está ¡para comérselo!

