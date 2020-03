¡La divertida ocurrencia del hijo de Jennifer Lopez en tiempos de coronavirus! El pequeño Max ha tenido una brillante idea para cuidar a su mami y a su novio, Alex Rodriguez, en estos días de encierro en casa por el coronavirus. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print En estos días de confinamiento o tienes imaginación o la casa se te puede caer encima. Definitivamente el hijo de Jennifer Lopez tiene un cerebrito privilegiado y nos ha dejado a todos encandilados con su última ocurrencia. Max, que al igual que su hermana Emme y el resto de niños del país se encuentra en casita respetando las medidas protocolarias por el coronavirus, ha tenido una buenísima ocurrencia y así nos la ha compartido orgullosa su mami. El jovencito ha decidido convertirse en mesero oficial de la familia. Pero no en un camarero cualquiera no, gracias a su monopatín casi volador al estilo Back to the Future servía las bebidas en el jardín a la velocidad de un rayo. “No podemos salir a ningún restaurante o algo parecido pero el servicio y el entretenimiento por aquí es bastante bueno”, escribió con sentido del humor JLo en sus redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A su lado, su macho bello Alex Rodriguez que recibió la bebida encantado de la vida de la mano de su nuevo camarero particular. El final del video no lo vamos a desvelar ¡pero es digno de ver! El deportista también compartió en sus redes unas preciosas imágenes que recopilan situaciones y momentos entrañables junto a los suyos, valorando lo bonito de la vida e invitando a no perder la esperanza. La cantante aprovechó este paréntesis de diversión para desear a todo el mundo lo mejor en estos días de retiro y reflexión. “Que estén bien, es tiempo de familia”, escribió. Advertisement

