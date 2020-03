El hijo de Grettel Valdez, separado de su madre por culpa del coronavirus, manda emotivo mensaje a la actriz La actriz respondió a las tiernas palabras de su hijo a quien lleva más de una semana sin ver al estar en cuarentena por posible contagio. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El amor no entiende de distancias y mucho menos en esta era de tecnología avanzada y redes sociales. Precisamente ha sido a través de Instagram que Sandino, el hijo de Grettel Valdez ha mandado un conmovedor mensaje a su mami, de quien lleva separado unos días al ser puesto en cuarentena. La pareja de su padre Odalys Ramírez dio positivo por coronavirus y el pequeño se mantiene aislado con su progenitor Patricio Borghetti para evitar la propagación en caso de contagio. Madre e hijo llevan separados una semana. Días sin besos y abrazos de su pequeño que ha querido consolar a su mami con este caroñoso mensaje. “Extrañando a mamá, te amo”, escribió junto a esta preciosa imagen. Profundamente emocionada, la actriz no tardó en responder con más palabras de amor a su bello chiquitín por este amoroso detalle. “Yo más, hijo mío de mi corazón, te amoooooooo”, escribió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Poco después era ella quien compartía otra entrañable fotografía de madre e hijo y explicando lo dura que se le está haciendo la espera. “Hay días más difíciles que otros y este es uno de esos, te extraño mucho Santo”. Por ahora tendrán que esperar. Tanto él como sus hermanos se encuentran en cuarentena hasta nueva orden. Es el momento de prevenir y lo están cumpliendo a rajatabla, a pesar del dolor de la distancia. Grettell comunicaba llorando la triste noticia en sus redes hace días. Pero la cuenta atrás ya ha empezado y cada vez queda menos para darse ese abrazo deseado y fuera de peligro. Advertisement

