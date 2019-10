Hijo de Gaby Spanic heredó el talento de su famosa mamá El menor de 11 años está convertido en todo un artista. ¡Mira los vídeos que ha compartido en sus redes sociales! By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Su exitosa carrera como actriz de telenovelas no ha impedido a Gaby Spanic ser una mamá presente con su hijo Gabo, como lo llama cariñosamente la estrella venezolana. La inolvidable protagonista de melodramas que le han dado la vuelta al mundo como La usurpadora y Tierra de pasiones ha tenido que esforzarse el doble para poder sacar adelante a su primogénito ya que el padre del menor se desentendió de él; pero aún así ha logrado hacer de Gabo un niño de bien. A sus 11 años –los cumplió en agosto–, el menor está convertido en un chico sano y feliz que parece haber heredado el talento de su mamá para la interpretación. Así lo dejan entrever los vídeos que ha compartido Gabo a través de sus redes sociales en los que aparece interpretando diferentes personajes. “Pero si parece que es Gaby hablando, qué belleza de niño”, se puede leer entre las decenas de comentarios que le han dejado los fans de Spanic en sus publicaciones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz, que lleva varios años alejada de las telenovelas, no puede estar más orgullosa de su primogénito. “Pasan los días, años, horas, segundos y aunque el tiempo transcurra en su forma jamás dejaré de agradecer a Dios por darme lo más hermoso que una madre puede tener: un hijo que me enseña, que me estimula, que me da vida, sueños y esperanzas”, escribía tiempo atrás la también heroína del melodrama Prisionera en sus redes sociales. Madre e hijo han logrado formar un gran equipo a lo largo de estos 11 años. “Somos el uno para el otro. Siendo cómplices de tantos momentos inolvidables en el corazón de ambos. Sé que hoy te tengo y que siempre serás mi bebé”, reconocía la actriz. Advertisement EDIT POST

