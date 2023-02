¡Ya tiene 18 años! Hijo de Erika Buenfil alcanza la mayoría de edad La actriz mexicana dedicó este jueves un emotivo mensaje de cumpleaños a su hijo a través de las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Erika Buenfil Erika Buenfil y su hijo Nicolás | Credit: Instagram Erika Buenfil Erika Buenfil ha interpretado muchos personajes en la ficción, pero su mejor papel, el de mamá, lo desarrolla cada día desde hace más de tres lustros fuera del set de grabación. El 2 de febrero, el aniversario del nacimiento de su hijo, es una fecha muy especial para la actriz mexicana, pero este año mucho más ya que su primogénito, Nicolás, cumple 18 años, la mayoría de edad. La inolvidable protagonista de exitosas telenovelas como Marisol y Amores verdaderos felicitó desde muy temprano a su hijo con un emotivo mensaje a través de las redes sociales. "Hoy es el cumpleaños del niño que iluminó mi vida y la llenó de amor", anunció Buenfil. Erika Buenfil Erika Buenfil y su hijo Nicolás | Credit: Instagram Erika Buenfil "18 años de alegría y de experiencias únicas", aseveró la intérprete. La actriz, quien está a punto de superar los 5 millones de seguidores en Instagram, se dirigió directamente a su hijo, a quien dedicó unas emotivas palabras por su cumpleaños. "Hijo querido que siempre estés rodeado de éxito, abundancia y dicha. Te amo con todo mi corazón. Feliz cumpleaños. Te adoro. Tu mamá", compartió Buenfil. Erika Buenfil Erika Buenfil y su hijo Nicolás | Credit: Instagram Erika Buenfil Erika y su hijo siempre han tenido una relación muy cercana y especial debido a que a la actriz le ha tocado ser mamá y papá al mismo tiempo. "Sí es difícil porque te tienes que hacer pedazos, aunque te estés derrumbando por dentro tienes que estar firme y tu hijo te tiene que ver firme para fomentarle seguridad, porque si tú estás insegura, el niño lo recibe. No es fácil, pero pasa el tiempo, lo único que puedo decir es que encomendándose a Dios y refugiándose en los amigos, en la familia, ya no es imposible", declaraba la actriz en una entrevista en 2015 sobre el reto que implica ser madre soltera. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Erika graba actualmente en México la telenovela Perdona nuestros pecados, historia que aterrizará próximamente en el prime time de Univision y en la que interpreta a Estela Cáceres, un personaje con el que se ha atrevido a hacer cosas que no se había atrevido a hacer antes. "Creo que tenemos un gran producto en la mano. Tengo compañeros maravillosos, hemos hecho de verdad muy padre química. Nunca acabo de aprender y siempre me emociona cada vez que llega a mis manos un proyecto nuevo tan interesante", dijo la semana pasada en la presentación a prensa de la telenovela.

