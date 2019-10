El hijo de David Beckham le sigue los pasos a sus papá: ¡mira cuántos tatuajes tiene! David Beckham publicó una foto en un baño al lado de su hijo Brooklyn que muestra cómo su primogénito está siguiendo sus pasos ¡Mira cuántos tatuajes tiene! By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Si hay un rasgo que caracteriza a la familia de David Beckham es que todos sus hijitos han heredado los buenos genes de su apuesto mamá y su sexy esposa, Victoria Beckham. Pero lo que no todos saben es que sus hijos también buscan copiar otros detalles distintivos de su padre. Entre ellos los tatuajes. Y este lunes el exfutbolista de 44 años compartió una foto dándose un baño de hielo con su hijo Brooklyn Beckham, de 20, que muestra cómo poco a poco su primogénito está cubriendo su cuerpo con impactantes diseños. “Obviamente hay algo muy gracioso en darse un baño de hielo en [pleno] octubre”, exclamó el nacido en Londres en un post de Instagram. Ahí se aprecia a padre e hijo muertos de risa con el cuerpo sumergido hasta el pecho en agua gélida. Ambos sus cuerpos entintados. El padre luce una maraña de dibujos en cuello, hombros, y pecho. Ysu hijo muestra un Cupido, estrellitas y una escena angelical en el pecho. En su brazo izquierdo aparecen -por lo menos- otros 4 tatuajes más”. Otro post del mismo paseo, pero publicado por Brooklyn, donde muestra los tatuajes de su costado: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El estudiante de fotografía comenzó a coleccionar tatuajes en todo su cuerpo desde la adolescencia y ha documentado el progreso de su decorado corporal en redes, donde tan solo en Instagram cuenta con 11.5 millones de seguidores. Entre otros diseños tiene dibujado su apodo “Buster” arriba del ombligo. También tiene referencias al David y a Jesucristo dibjuados en su fisonomía, así como una enorme rosa en el costado y la leyenda “Hijo de mami”. Tal cual. Advertisement EDIT POST

