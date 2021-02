Close

El hijo mayor de Dayanara Torres y Marc Anthony cumple 20 años: "Me siento tan orgullosa de ti" La ex Miss Universo felicitó a su hijo mayor que ya celebra las dos décadas de vida. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Como vuela el tiempo! Parece que fue apenas ayer que Cristian Marcus Muñíz llegó a este mundo para alegrar a sus papis, Dayanara Torres y Marc Anthony. Y este viernes para celebrar la ocasión la ex Miss Universo compartió un tierno mensaje donde muestra su orgullo e intenso amor por su primogénito. "Hace 20 años llegaste a mi vida a llenarla de propósito... eres el ser más dulce que conozco, con un corazón enorme y con tan hermosos sentimientos", comenzó la actriz y modelo de 46 años nacida en Toa Alta, Puerto Rico. "Me siento tan orgullosa de ti y lo que estás logrando, tu talento y humildad te hacen grande! Gracias por escogerme como tu mamá... Tu has sido una Bendición en mi Vida... un Regalo de Dios... ¡Eres perfecto para mi. Mi Cristian!" El post va acompañado de una foto donde se observa a madre e hijo sonrientes. Ella mirando a la cámara, él con los audífonos conectados. Luego viene un collage de fotos con Dayanara mostrando su pancita de embarazada radiante de felicidad y luego aparecen foos y videos de su hijo en distintos momentos y etapas de su vida. La llegada de Cristian cambió la vida de Dayanara por completo cumpliendo su sueño de ser mamá. Esa fue su misión desde que el joven y su hermano Ryan nacieran y hoy vive acompañada y apoyada por sus dos caballeritos, especialmente tras su diagnóstico de melanoma. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Curiosamente el collage visual que compartió Dayanara es el mismo que ella colgó en 2020 para celebrar a su primogénito. Lógicamente la bella puertorriqueña no se ha olvidado mencionar en el post lo mucho que extraña a su muchacho, quien en 2019 partió rumbo a Nueva York para cursar sus estudios universitarios. "Lo extraño muchísimo. La personalidad [de él] soy yo", exclamó Torres a People en Español por aquel entonces. "No estamos tan cerca, [pero] gracias a Dios [con] la tecnología uno se siente más cerca. Con FaceTime, por ejemplo, porque lo estás viendo, ¡está tan flaquito!".

