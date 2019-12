El hijo de 5 años del ex de Belinda vuelve a sufrir de cáncer El hijo de 5 años de Criss Angel, ex de Belinda, vuelve a sufrir de cáncer. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Tristísimas noticias llegan de Hollywood. Criss Angel, exnovio de Belinda, acaba de revelar que su hijo Johnny, de solo 5 añitos, ha vuelto a sufrir de cáncer. El ilusionista y estrella de Las Vegas reveló que el menor regresará al hospital donde recibirá tratamiento luego de una breve remisión del cáncer de leucemia que padece. El menor fue diagnosticado con dicho mal en el 2015. “Johnny Christopher fue diagnosticado con cáncer pediátrico antes de cumplir los 2 años”, expresó el artista de 51 al sitio TMZ. “Ha estado en tratamiento durante más de tres años, ha estado en remisión, pero desafortunadamente tuvo una recaída y regresará al hospital el lunes”. El adorable nenito es fruto de la relación del ilusionista y mago con Shaunyl Benson, y según él mismo revela, tras el nuevo diagnóstico ha pasado más tiempo con el chiquitín divirtiéndose en parques de atracciones infantiles antes de que este regrese el centro médico. “En parte es por eso que estamos aquí en California”, explica. “Porque podemos llevar a Johnny a Disneylandia y mañana lo voy a llevar a los [Estudios] Universal”, explicó. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En el 2016 Angel abrió su corazón a People contando la tragedia por la que atravesaba su familia y revelando el momento en que su chiquitín fue diagnosticado, para asegurar que entonces se sintió “impotente”. “Johnny es muy alegre, divertido, un niño amoroso, pero los tratamientos con esteroides tienen un efecto profundo en su estado de ánimo”, explicó entonces el artista. “Se supone que mi hijo viva más que yo. Preferiría que fuera yo quien estuviese enfermo”. Por cierto que Angel no se quedará de brazos cruzados y piensa ayudar a otros papás que, como él, están pasando por un calvario similar al suyo. En los próximos días organizará un evento en el casino de Planet Hollywood, en Las Vegas, para recaudar fondos a beneficio del cáncer pediátrico. “Estamos tratando de recaudar cinco millones así que necesitamos ayuda”. Advertisement

El hijo de 5 años del ex de Belinda vuelve a sufrir de cáncer

