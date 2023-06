¡Qué grande está! El hijo del Chef James se convierte en toda una estrella en redes ¡El pequeño Jamie, de tres años y medio, está hecho todo un hombrecito! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hijo del Chef James El hijo del Chef James enamora a sus seguidores | Credit: IG/Jamie Tahhan Son muchos los motivos que el Chef James tiene para celebrar. Además de una carrera cargada de éxitos ante las cámaras y en los fogones, el cocinero celebra su logro más importante cada día: tener una familia feliz. Su esposa, Russel Conde, y su hijo Jamie son la principal razón de su sonrisa y la mayor alegría en su vida. El también empresario, siempre al día en las redes sociales, abrió un perfil en Instagram para su chiquitín desde que vino al mundo que tiene a sus seguidores enamorados con el contenido. Chef James Jamie, hijo del Chef James | Credit: IG/Jamie Tahhan ¡Ya cuenta con más de 20 mil personas que siguen sus aventuras! Los videos, fotos e imágenes de Jamie los tiene a todos embelesados. Y es que, el baby chef J, como se denomina su cuenta, ha demostrado tener mucho talante y talento ante las cámaras y también en la cocina. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A su corta edad, 3 años y medio, es toda una estrella en su perfil donde se le puede ver desde jugar con sus perritos, Mango y Coco, y ejercer de ayudante de cocina con su papi, hasta devorar ese alimento tan bueno como es el brócoli y todas las verduras necesarias para el bienestar de la salud. Pero, sobre todo, lo que más predomina en el perfil del pequeño, son los besos, abrazos y muestras de amor hacia sus papis. Jamie se ha ganado una buena legión de fans por su desparpajo y su dulzura, ¡y no es para menos!

