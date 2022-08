¡Qué grande está el hijo de Angélica Vale ahora que cumple 8 años! El pequeño Daniel Nicolás está de manteles largos y su famosa mamá lo celebra en grande. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El tiempo ha pasado volando para Angélica Vale, que hace una década cumplió su más anhelado sueño en realidad: convertirse en madre. Lo que jamás imaginó es que su deseo se multiplicaría. Luego de dar a luz a su primogénita Angélica Masiel en el 2012, su segundo "milagrito" iluminó su mundo. Parece que fue ayer que la actriz y cantante mexicana anunciaba por todo lo alto la llegada del hombre de su vida: Daniel Nicolás. Pero hoy, el pequeño Danico – como lo llama la familia de cariño – ya es todo un hombrecito. Danico está de manteles largos celebrando un año más de vida y su madre no podía dejar pasar la ocasión para celebrar el octavo cumpleaños de su consentido retoño. "Hoy hace 8 años la vida me premió con mi niño @danicopv", escribió la orgullosa madre en sus redes sociales. "¡Eres todo para mí, mi segundo milagrito! ¡Te amo con toda mi alma Daniel Nicolás! No hay palabras para describir lo inmensamente feliz que soy a tu lado. Gracias por escogerme para ser tu mamá. ¡Feliz cumple!". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Angélica Vale Angélica Vale | Credit: Angélica Vale/Instagram La también locutora compartió una enternecedora foto del recuerdo presumiendo su embarazo con Danico, junto a una serie de imágenes del pequeño a través de los años. Sus seguidores inmediatamente expresaron sus felicitaciones y buenos deseos al hombre que ha robado el corazón de la artista. El orgulloso padre de Danico, el ejecutivo Otto Padrón, no se podía quedar atrás y también rindió tributo a su hijo en su cuenta de Instagram. "¡Mi hijo! Eres amado por el niñito que eres hoy, el joven que serás mañana…. Y el hijo que serás siempre. Feliz octavo cumpleaños. ¡Hoy que cumples un año más!…Te amo con toda mi fuerza", expresó el padre junto a una foto del rostro del pequeño. Hijo Angelica Vale Daniel Nicolás Hijo Angelica Vale | Credit: Otto Padron/Instagram Luego de sobrepasar una serie de complicaciones y obstáculos para lograr convertirse en madre, la Vale confesó que la cumplida maternidad le da un motivo diario para luchar y seguir adelante. "Me siento totalmente plena, totalmente feliz", aseguró a People en Español en enero del 2015. "Quiero ver a mis hijos crecer, salir adelante, ayudarlos y apoyarlos. Hay que seguir luchando y poniéndose metas siempre, para que la vida siga teniendo su chiste, para que siga interesante y tengas algo por qué luchar. Ahora yo tengo más por qué luchar: mis hijos".

