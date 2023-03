Hijo de Alejandra Espinoza sorprende con cambio de look: "¡Vean qué cosa más hermosa!" La conductora mostró feliz la nueva imagen de Matteo que justo cumple 8 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este sábado, Matteo cumple 8 años y su mami, Alejandra Espinoza, lleva días preparando la fiesta de cumpleaños y todo lo que conlleva. Coincidiendo con esta fecha tan especial en el calendario para la familia, el rey de la casa hizo una visita al estilista y regresó con un espectacular cambio de look. La actriz sorprendió a sus seguidores en un en vivo en Facebook donde mostró cómo se veía su ya no tan chiquitín después de visitar al peluquero. "¡Vean qué cosa más hermosa!", dijo con la baba caída mientras el pequeño mostraba la transformación. Alejandra Espinoza Hijo de Alejandra Espinoza cambia de look | Credit: Facebook/Alejandra Espinoza El cambio fue muy notable pues Matteo se deshizo de su flequillo y su hasta ahora cabello más largo para dar paso a un look más dinámico y juguetón. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La mamá se mostró encantada de la vida, como siempre lo hace con su gran amor, y el cumpleañero también se dejó ver satisfecho con el tijeretazo. "Mañana mi hijo cumple 8 años de edad, 8 años de sentirme la mujer más bendecida sobre la faz de la tierra", expresó la también conductora. Siempre dispuesta a cumplir los sueños de su hijo, mostró a sus seguidores las cosas que tenía preparadas con motivo de la celebración. La primera era el corte de pelo de Matteo. "Tuvo un cambio de imagen para su fiesta de cumpleaños, un cambio de imagen al igual que todos los artistas. ¿Quieres mostrarlo? 3, 2,1, Voilá", le presentó entre bromas la feliz mamá. Hoy sábado, Matteo reunirá a sus seres más queridos y amiguitos para pasar un día inolvidable y recibir, además de muchos regalos, también un nuevo año. ¡Muchas felicidades!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Hijo de Alejandra Espinoza sorprende con cambio de look: "¡Vean qué cosa más hermosa!"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.