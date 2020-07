El hijo de Alejandra Espinoza revela que sufrió bullying por hablar español La exreina de belleza mexicana tuvo una íntima conversación con su hijo de 5 años en la que el pequeño le contó que lloró cuando otro niño le dijo que él sólo tenía que hablar inglés. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La conductora de televisión Alejandra Espinoza publicó un video en sus redes sociales en donde revela una íntima conversación que sostuvo con su hijo Matteo. El pequeño de 5 años le confesó que recientemente fue víctima de burlas en la escuela por hablar español. El hijo de la presentadora de televisión de la cadena Univision le contó que uno de sus compañeros de escuela lo cuestionaba cuando hablaba español y le dijo que tenía que hablar inglés. Aseguró que no hizo nada más que llorar. Image zoom Instagram / Alejandra Espinoza “Alguien me dijo: '¿Por qué naciste hablando en español si en la escuela se habla puro inglés?”, contó el niño a Espinoza. “Para todo me decían que por qué naciste hablando en español, que no importa que alguien de tus amigos hable en español ni tus primos, tú tienes que hablar puro inglés”. En el video publicado en su cuenta de Facebook, Espinoza instó a su hijo a que siga sintiéndose orgulloso de poder hablar ambos idiomas —y subrayó que el dominarlos le dará grandes ventajas en un futuro. “Tú vas a hablar inglés y español, ahora estás teniendo problemas y a lo mejor no puedes socializar como tú quisieras, pero cuando estés grande, papi, vas a tener algo bien importante que no tienen muchos niños y es los dos idiomas bien puestos”, le dijo amorosa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al compartir el video, la exreina de belleza escribió en sus redes: “Pensé mucho en si subir o no esta plática con Matt, pero lo hago para que entendamos que lamentablemente las cosas nunca van a cambiar, sé que son niños y como tal dicen cosas que no sienten, pero que a ellos no les duela no quiere decir que al que se lo hacen no le lastime. Tenemos que criar niños fuertes, inteligentes y seguros porque vivimos en un mundo tristemente cruel”. Ella le preguntó a su hijo que porqué no lo dijo antes y él le respondió que “no me acordaba”. Afirmó que sí se lo contó a su profesora y que ella habló con el niño. Espinoza le aconsejó a su hijo que si algo parecido le vuelve a pasar, primero “que no te importe”, segundo que hable con su maestra y tercero que se lo cuente a ella o a su papá, Anibal Marrero. Ver el video completo aquí.

