Hijo de Alejandra Espinoza conquista las redes con sus movimientos de baile El carismático niño de 7 años heredó el talento para el baile de su papá Aníbal Marrero. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alejandra Espinoza Matteo y su padre Aníbal Marrero; Alejandra Espinoza | Credit: Instagram Aníbal Marrero; Mezcalent Aunque disfruta mucho conducir y actuar, Alejandra Espinoza siempre ha tenido claro que su prioridad es su familia. Para la carismática conductora mexicana, quien protagonizó este año en México la exitosa telenovela Corazón guerrero, no hay nada más importante que pasar tiempo con su hijo Matteo y su esposo, el coreógrafo y director artístico Aníbal Marrero. Cada vez que la que fuera ganadora de la primera edición del exitoso reality show Nuestra Belleza Latina se deja ver a través de las redes sociales en compañía de su primogénito la atención de sus seguidores inmediatamente se centra en el niño. Y no es de extrañar. El pequeño de 7 años le roba sin querer todo el protagonismo a su mamá con el carisma y talento que tiene. Y es que no hay duda de que Matteo heredó la vena artística de sus papás. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza y su hijo Matteo | Credit: Instagram Alejandra Espinoza Así lo prueba una vez más el video que compartió este martes Espinoza a través de su perfil de Instagram, donde está a punto de superar los cuatro millones de seguidores, en el que el carismático niño sorprende a todos con sus increíbles movimientos de baile. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza y su hijo Matteo | Credit: Instagram Alejandra Espinoza "Definitivamente es un hijo de su padre", escribió la conductora junto a la grabación. Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar. "Lo lleva en la sangre lo del baile, se robó el show", "Sacó el oído musical de su padre" o "¡Cuánto ritmo en ese cuerpecito!", se puede leer entre los comentarios que recibió el video. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque es innegable que tiene madera de artista, por el momento no parece que Matteo quiera ni vaya a seguir los pasos de sus talentosos padres en el medio artístico. "Mi hijo tiene vena artística natural, tú lo ves y canta, baila, me hace unos dramas así también de telenovela, pero no quiere, no le gusta para nada. No sé si es porque ve que nos vamos y venimos y que es un reguero los horarios, pero no le agrada para nada. A lo mejor en un futuro de repente le entran la ganitas, pero por ahora sé que no", cuenta Espinoza a People en Español. "Él tiene muy claro cuál es su objetivo en la vida, que es crear. Él sabe que él quiere crear, no sabe qué pero le gusta desarrollar aeropuertos, le gusta desarrollar parques de diversiones, de repente aquí en la sala de la casa tengo todo hecho un desastre porque hace parques de diversiones...".

