Así fue la espectacular fiesta de cumpleaños de las hijas de Ximena Duque La actriz y empresaria colombiana celebró este fin de semana los cumpleaños de sus hijas Luna y Skye. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ximena Duque Ximena Duque y su familia | Credit: Instagram Ximena Duque Ximena Duque y su familia estuvieron el fin de semana de celebración. Aunque no cumplen el mismo día, ni siquiera el mismo mes –Luna nació el 14 de enero de 2018 mientras que Skye vino al mundo el 6 de febrero de 2021– la actriz y empresaria colombiana decidió celebrar este año en una misma fiesta los cumpleaños de sus princesas. "Celebrar la vida de mis princesas siempre es como vivir un sueño, un sueño que es realidad", expresó Duque través de su perfil de Instagram, donde cuenta con 5 millones de seguidores. Ximena Duque Credit: Instagram Ximena Duque La espectacular celebración tuvo lugar en el jardín de su casa, el cual fue ambientado con la temática de la fiesta. Ximena Duque Credit: Instagram Ximena Duque "Gracias a todas las personas que hicieron esto posible. Gracias por ponerle amor a cada detalle y por celebrar con nuestra familia un día tan especial. A nuestros amigos y familia, gracias por ser siempre parte de momentos únicos y especiales. Los amamos", compartió. Duque confió un año más la planeación y el diseño de la fiesta a Lunazul Miami y no pudo quedar más feliz con el resultado. "Cada año me sorprendo de lo lindo que trabajan y de la entrega con que lo hacen, gracias por acompañarme nuevamente este año", expresó. Luna Luna | Credit: Instagram Ximena Duque Skye Skye | Credit: Instagram Ximena Duque Entre los invitados, destacó la periodista e influencer venezolana Carolina Sandoval, quien también compartió algunos detalles de la celebración a través de sus redes sociales. "En lo personal, siempre le deseo a mis amigas y sus hijos e hijas mucha salud, porque con salud tenemos todo. Y en esta nueva vuelta al sol de las hijas de mi bella Ximena Duque, hemos disfrutado muchos momentos inolvidables", aseveró la expanelista del extinto programa ¡Suelta la sopa! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ella Ximena Duque al igual que muchas de ustedes mujeres bellas, es una mujer entregada a todo lo que una mujer madre, empresaria profesional, quiere vivir con los suyos y con las personas que decide para compartir su energía. Qué bueno reunirse con gente que inspira y respira puras cosas buenas", añadió Sandoval.

