Antonella y Michaella, las hijas de Karla Martínez, ya son adolescentes

Karla Martínez

La conductora de Despierta América (Univision) es mamá de Antonella y Michaella, dos adolescentes que son su "mayor bendición". Conócelas.

Mamá de 2

Karla Martínez es una de las conductoras más queridas de la pequeña pantalla, pero ante todo es mamá de 2 adolescentes: Antonella y Michaella. "Ser su mamá es mi mayor bendición", ha aseverado en numerosas ocasiones la presentadora de Despierta América (Univision).

Son muy privadas

La conductora no suele dejarse ver en compañía de sus princesas a través de las redes sociales. "No les gusta. Son muy privadas y la verdad me encanta que sean así", explicaba semanas atrás. "Siempre las voy a respetar y proteger".

Sus princesas

Antonella, su primogénita, ya tiene 15 años; mientras que la menor, Michaella, cumplió 14 el pasado mes de octubre. Esta imagen la compartió la presentadora en abril de 2019.

Las mujeres de su vida

"Las mujeres que más amo, las que me hacen sonreír y ser la mamá que soy", escribió en 2020 la conductora junto a esta foto en la que posa con su progenitora y sus 2 hijas.

Momentos inolvidables

"Su cómplice de aventuras. Salimos borrosas por el movimiento pero la foto me encantó", fueron las palabras con las que Martínez acompañó esta foto que compartió en 2020.

Sobran las palabras

Las sonrisas de sus hijas la elevan a lo más alto. "Ser su mamá es mi mayor bendición", aseveró en 2019 junto a esta foto en la que posa con sus hijas. "Las amo con todo mi corazón".

Su vida entera

La presentadora no puede estar más agradecida con Dios por regalarle "estas sonrisas y estos ojitos chiquitos" que son su vida entera.

Familia feliz

Así posaba la conductora en 2018 en compañía de su esposo y sus hijas con motivo de la celebración de Halloween.

