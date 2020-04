¡Hijas de Geraldine Bazán y Gabriel Soto causan furor con este desfile de moda en casa! Elissa y Miranda sorprendieron con sus diferentes modelitos en un video en el que han demostrado su desparpajo frente a las cámaras. ¿A quién han salido? By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Es lo que tiene estar encerrado, las ideas se multiplican y con ellas el entretenimiento, sobre todo en redes sociales. Con el confinamiento a causa del coronavirus las celebridades están haciendo la cuarentena mucho más llevadera. Y si no, solo hay que pasearse por el perfil de Geraldine Bazán. En esta ocasión, la actriz nos sorprendió con un espectacular desfile de moda improvisado con dos modelos de lujo, sus hijas Miranda y Elissa. Las reinas de la casa deslumbraron con su desparpajo y modelitos en un video de Tik Tok que ha encandilado a sus seguidores. El show era temático y las pequeñas se vistieron de princesas varias superando los conjuntos originales de estas protagonistas de cuento. Blancanieves, Aurora, Bella o Rapunzel, ¡ninguna se les resiste! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las hijas de Gabriel Soto se cambian en varias ocasiones de ropa e incluso modelan como unas auténticas profesionales. Aunque de Elissa ya sabíamos su afición a las cámaras e incluso ya ha dado sus primeros pasos como actriz en un proyecto de mami, de Miranda no lo teníamos tan claro. La chiquitina dio la talla con sus ocurrencias y divertidos gestos. Geraldine, la gran artífice de esta idea con sus hijas para sobrellevar el encierro, hizo un importante apunte. “Lo que quiero hacer notar es que toooda la ropa que está usando Elissa ¡es mía! Se me creció la criatura”, expresó. Normal, la peque ya no es tan peque. Un video de lo más divertido que se agradece en esta etapa donde el humor y el amor son tan necesarios. ¡Gracias chicas! Advertisement

