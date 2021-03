La hija del Cazador de Cocodrilos es mamá por primera vez: ¡así rindió tributo a su desaparecido padre! Steve Irwin sería un abuelo orgulloso. Su hija mayor Bindi le rindió homenaje con este hermoso detalle. ¡Se te estrujará el corazón! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La hija mayor del desaparecido Cazador de Cocodrilos, Steve Irwin, se convirtió en madre por primera vez y quiso honrar la memoria de su padre con un detalle muy especial: el nombre de su bebé. Bindi Irwin, quien heredó el amor por los animales de su papá, dio la bienvenida a su primogénita junto a su esposo Chandler Powell. A través de una tierna imagen en redes sociales revelaron el trasfondo del nombre de su bebé, Grace Warrior Irwin Powell, que pesó 7 libras y midió 20 pulgadas al nacer. En su mensaje, Bindi explicó que el primer nombre es un homenaje a su bisabuela y parientes de la familia de su pareja. Agregó que el segundo es por su padre, quien fue un "guerrero" y protector de los animales. "25 de marzo de 2021. Celebrando los dos amores de mi vida. Feliz primer aniversario de bodas para mi amado esposo y el día del nacimiento de nuestra hermosa hija", escribió la joven de 22 años en su Instagram. "Sus segundos nombres Warrior Irwin son un tributo a mi padre y su legado como guerrero de la vida salvaje más increíble. Su apellido es Powell y ya tiene un alma tan amable como su padre. No hay palabras para describir la cantidad infinita de amor en nuestros corazones por nuestra dulce niña. Eligió el día perfecto para nacer y nos sentimos tremendamente bendecidos", agregó. Bindi apenas tenía 8 años cuando su famoso padre murió en un accidente de trabajo a causa de la picadura de una mantarraya mientras filmaba uno de sus populares documentales en la Gran Barrera de Arrecifes de Australia. Irving, que tenía 44 años, era zoólogo de profesión y saltó a la fama por sus audaces aventuras en el programa The Cocodrile Hunter, que se estrenó en 1996. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su esposa, Terri, y sus hijos, Bindi y Robert, mantienen vivo su legado en el Zoológico de Australia. "El amor no es una palabra lo suficientemente grande. Mi corazón está increíblemente feliz. Y sé que Steve estaría más que orgulloso. Grace es la próxima generación que continuará con su misión y mensaje de conservación. Ella eligió sabiamente a sus padres. ¡Bindi y Chandler ya son los mejores padres de todos!", escribió orgullosa Teri en su Twitter.

