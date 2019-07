La hija que perdió Edith González. Así fue uno de los capítulos más tristes en la vida de la actriz Su vida estuvo llena de éxitos pero también hubo dolor. La actriz recordaba con profundo dolor este duro episodio que aseguró no haber superado nunca. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email Print iphone Send Text Message Siempre lo dijo. Convertirse en mamá fue para Edith González el mayor premio en su vida. La llegada de Constanza fruto de su relación por entonces con Santiago Creel supuso el papel más bonito y, por qué no, también el más arduo e intenso de todos. Pero nada se compara con ello. Lo que pocos recordaban es que Edith estuvo a punto de darle una hermanita a su hija mayor. Desafortunadamente y tal y como expresó al periodista Gustavo Adolfo Infante en esta entrevista, perdió a la pequeña. Un momento que describió como “una prueba no superada en mi vida”, expresó desgarrada. “Te lo juro que he amado profundamente a mis dos bebitas.” La actriz no volvió a dar más detalles de ese duro episodio que le tocó vivir. Más de un mes después de su marcha, el programa De Primera Mano recordó esta sincera entrevista de Edith donde se abrió en canal. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La protagonista de Doña Bárbara no volvió a tener más hijos y vivió entregada en cuerpo y alma a Constanza. La joven cumplirá 15 años este mes de agosto y lo hará a lo grande con una fiesta de la que ya se están ultimando todos los preparativos. Image zoom Instagram Edith González/ 1edithgonzalezmx La joven ha quedado bajo la tutela de su padre biológico pero cuenta con el apoyo incondicional del viudo de Edith, Lorenzo Lazo, el hermano de la actriz, Víctor Manuel y el resto de la familia que la está arropando en estos delicados momentos. Image zoom Agencia México La marcha de Edith a los 54 años tras sufrir una recaída por el cáncer de ovario dejó de luto los escenarios y los corazones de quienes la amaron. Siempre recordada. Advertisement EDIT POST

