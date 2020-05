¡La hija pequeña de Kobe Bryant conmueve al mundo con sus primeros pasos! Capri dio su primeros pasitos y terminó en los brazos de su feliz mamá en un video que nos sacó las lágrimas. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Después de que su querido esposo y a su hija Gigi perdieran la vida en un accidente aéreo en este trágico 2020, la viuda de Kobe Bryant conmueve al mundo con cada pedacito de intimidad compartida. En esta ocasión Vanessa Bryant ha querido presumir cómo su hijita Capri, la más pequeña de las hermanas, da sus primeros pasitos, uno tras otro, para echar a andar por vez primera. Es uno de esos instantes que al verlos, por más que sean hermosos, nos rompen el corazón, porque nos recuerdan que su papá no estará ahí para verla crecer. Si así nos sentimos nosotros, ¿qué no sentirá Vanessa Byrant? “Mi bebé… ¡Tan orgullosa de mi Koko Bean! Hoy Capri dio sus primeros pasitos desde su tía Sophie hasta mamá”, exclamó orgullosa la viuda de Kobe con una alegría que nos inspiró una ternura inmensa. Es la misma niña que hace unos días su mamá besaba, viendo en su rostro la viva imagen de su marido y vestida con la ropa de su hermana fallecida. “Capri es idéntica a su papá... ¡y con la ropita de Gigi!”, escribía su mamá desbordada de amor y seguramente de dolor al besar a su bebé. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Salir adelante este año va a ser un logro inhumano para esta admirable mamá. Está viviendo momentos fuertes que deben hacérsele muy cuesta arriba: su primer día de la madre sin su hija Gianna, su primer aniversario de boda sin su esposo, los primeros pasitos de su bebé sin Kobe a su lado.... En su primer cumpleaños tras la tragedia, le vimos posar así, aferrada a sus hijas: “Gracias a mis niñas por encargar todas estas flores y piñatas para mamá”, escribió después de retratarse con una sonrisa en la cara. Natalia, Bianka y Capri necesitan de su madre más que nunca y Vanessa lo sabe. Al igual que la pequeña Capri, su mamá está aprendiendo a andar de nuevo, pasito a pasito.

Close Share options

Close View image ¡La hija pequeña de Kobe Bryant conmueve al mundo con sus primeros pasos!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.