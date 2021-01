Close

Así recordó Maya, la hija de Mónica Spear, a sus padres al cumplirse 7 años de su muerte En un conmovedor video se ve a la desaparecida pareja a bordo de una camioneta recorriendo los caminos de su amada Venezuela siendo apenas una niña pequeña. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Maya Berry Spear, hija de la desaparecida Mónica Spear, compartió un adorable video con el que revivió uno de sus recuerdos de infancia al cumplirse 7 años de la muerte de sus padres. La influencer venezolana colgó un clip de pocos segundos en su cuenta de Instagram en el que mostró a sus madre y a su padre Thomas Berry a bordo de una camioneta mientras recorrían una carretera en Venezuela y disfrutaban de las espectaculares vistas a las montañas. En el clip, que tenía como música de fondo una canción sobre la libertad de ese país, también se ven imágenes inéditas de la familia disfrutando de los ríos y de la desaparecida actriz sonriendo junto a residentes de comunidades rurales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El mensaje de Maya generó cientos de comentarios entre su casi medio millón de seguidores, que también recordaron con cariño a sus padres. "Te amamos Maya, eres un ángel en la tierra"; "son ángeles que te cuidan desde el cielo. Siempre están bendiciendo desde arriba"; "ahí aparecen en la laguna de Mucubaji, estado Mérida"; "queremos una Venezuela libre y hermosa como cantaba tu mami", fueron algunos comentarios. Maya fue la única sobreviviente del mortal asalto al auto en que viajaba con sus padres en Venezuela en enero de 2014. Delincuentes abrieron fuego contra su vehículo, que estaba averiado en el arcén de la autopista de Puerto Cabello. Aunque la pequeña resultó herida, se recuperó satisfactoriamente y ahora vive en Orlando, FL, junto a sus abuelos. En octubre, la hermosa jovencita celebró sus 12 años de vida y compartió el momento con sus seguidores en Instagram y Twitter. A través de las redes sociales, Maya se mantiene activa y en contacto con quienes no olvidan a su familia, comparte detalles de su vida como estudiante, sus viajes y su rol como activista social. La trágica muerte de Spear y su esposo, que ilustró la inseguridad con que se vive en Venezuela, conmovió tanto a los venezolanos como a los innumerables seguidores de la actriz, que habían disfrutado de su aparición en numerosas novelas.

