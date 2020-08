La hija mayor de Gabriel Soto y Geraldine Bazán sorprende con su belleza. ¡Ya es toda una mujer! La actriz ha compartido una foto de su hija Elissa en plenas vacaciones donde se aprecia cuánto ha crecido la adolescente, quien ha heredado la belleza y el desparpajo de sus papis. "¿Cuándo creció tanto?". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Parece que fue ayer cuando Geraldine Bazán y su entonces esposo, Gabriel Soto, anunciaban felices la llegada de su primera hija, Elissa. De eso han pasado ya 11 años y su primogénita se ha convertido en toda una princesa. La actriz siempre comparte momentos cómplices con la adolescente en redes pero ha sido su última publicación la que ha llamado poderosamente la atención. La ya no tan chiquitina ha dado un gran estirón y está más hermosa que nunca. Posee la belleza de sus papis pero también esa soltura especial ante las cámaras. Orgullosa, Geraldine le ha dedicado esta declaración que ha emocionado a sus seguidores de tanto amor. "La mejor aventura en mi vida ha sido ser tu mamá, verte crecer y volver a vivir cada cosa por primera vez a través de tus ojos. Te amo Elissa, ¡estoy tan orgullosa de ti hijita!", escribió la feliz mamá. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No es para menos. A su corta edad, la jovencita emana una energía y un talento muy especial. Sus bailes en Tiktok con sus papis, sus divertidos posados con mami y su perfil en Instagram lleno de interesantes publicaciones, demuestran que en esta incipiente influencer hay una estrella que promete brillar con fuerza en el mundo del entretenimiento. De momento son sus ojazos azules y su sonrisa lo que le hacen tener un aura única que sus progenitores presumen a cada rato, como es natural. El tiempo vuela y Elissa es la mejor prueba de ello.

