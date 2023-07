Así fue la emotiva presentación de 3 años a la Iglesia de la hija de Marlene Favela La niña dio el fin de semana un nuevo paso en su camino hacia la fe católica. ¡Mira las imágenes! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Marlene Favela Marlene Favela y su hija | Credit: Instagram Marlene Favela Como católica y devota de la Virgen de Guadalupe que siempre ha sido, para Marlene Favela es muy importante educar a su hija Bella en la fe. La actriz mexicana, quien interpreta a la villana de la exitosa telenovela El amor invencible, que Univision transmite de lunes a viernes a las 9 p. m., hora del Este, bautizó a su princesa en julio de 2021, dando así el primer paso para su iniciación en la vida cristiana. Ahora, 2 años después, Favela ha reforzado su papel en la enseñanza religiosa de su hija con 'la presentación de 3 años', una tradición muy común en México por la que los niños son presentados en la Iglesia cuando cumplen 3 años. "Prometí que cuidaría de ti y guiaría tus pasos para convertirte en una hermosa niña con valores y llena de fe. Amo ver cómo te estás convirtiendo en un ser hermoso lleno de luz", escribió la también empresaria en las redes sociales, donde cuenta con millones de seguidores. Marlene Favela Marlene Favela y su hija | Credit: Instagram Marlene Favela Marlene Favela Marlene Favela y su hija | Credit: Instagram Marlene Favela Tanto desde su cuenta de Instagram como desde la de su hija, Favela compartió diferentes imágenes de lo que fue este día tan especial para ambas. Bella lució un espectacular vestido propio de princesas de la firma Luca Gobbi. Bella Bella, hija de Marlene Favela | Credit: Instagram Marlene Favela La actriz, por su parte, deslumbró con un vestido muy acorde para la ocasión. Marlene Favela Marlene Favela | Credit: Instagram Marlene Favela "Gracias a toda mi familia por siempre estar conmigo y quererme tanto. Gracias a cada uno por acompañarme en un día muy especial. Pero sobre todo gracias a mi madrina de presentación, Laura Favela, por ser mi guía espiritual", escribió Favela desde el perfil de Instagram de su hija. Marlene Favela Marlene Favela y su hija | Credit: Instagram Marlene Favela SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jomari Goyso, quien fue el padrino de bautizo de Bella, también dijo presente en la ceremonia. Marlene Favela Jomari Goyso, Bella y Marlene Favela | Credit: Instagram Marlene Favela El experto en moda y belleza de Univision no dudó en viajar de Miami a México únicamente para acompañar a su ahijada en este día tan especial e importante para ella, reforzando así su compromiso con la enseñanza católica de la pequeña.

