Hija de Luis Fonsi y Águeda López deslumbra con su belleza: "Parece una virgen" La familia estuvo unos días de vacaciones y sus papis presumieron orgullosos a sus hijos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unas semanas, Luis Fonsi, Águeda López y sus hijos, Rocco y Mikaela, pasaron unos días de ensueño en el paradisíaco entorno de las Islas Turcas y Caicos, uno de sus rincones favoritos. Ambos papás compartieron imágenes del enclave en el que estuvieron y de sus baños en las aguas cristalinas del lugar. Pero de todas las fotos mostradas, hubo unas que llamaron poderosamente la atención. Era la modelo española quien, orgullosa de lo grande y bellos que están sus retoños, publicó unas instantáneas que se ganaron todos los piropos. Luis Fonsi Luis Fonsi y su esposa Águeda López | Credit: IG/Águeda López El pequeño Rocco volvió a ser denominado como el mini Fonsi de la familia por su gran parecido a su papi, tanto en lo físico, como en los gestos traviesos. Quien también acaparó todas las miradas fue la primogénita de la pareja, Mikaela, de quien, aseguran, es igualita a su mami. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN La pequeña ya tiene 11 años y luce como toda una modelo. La imagen mostrada por su mamá causó sensación, tal es así que la jovencita fue receptora de un sinfín de halagos por parte de los fans de sus papis, quienes quedaron impresionados con lo dulce y grande que se ve. Mikaela, hija Luis Fonsi y Águeda López Mikaela, hija Luis Fonsi y Águeda López | Credit: IG/ Águeda López "Parece una virgen", "Mika, qué grandota y bella", "Esa carita de Mikaela tan bonita y dulce", "Mika es igualita a ti, flaka", "¡Qué pelo divino!", escribieron tan solo algunos junto a la tierna publicación. Y es que, Mikaela lucía unas imponentes trenzas laterales que dejan al descubierto lo larga que está su melena. "Qué suerte tenemos", escribió Fonsi enamorado de sus hijos y de la familia tan bonita que han creado.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Hija de Luis Fonsi y Águeda López deslumbra con su belleza: "Parece una virgen"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.