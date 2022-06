¡Feliz cumpleaños Capri! La hija menor de Kobe y Vanessa Bryant cumple 3 años Vanessa Bryant festejó los 3 años de su hija Capri con una hermosa fiesta en Disney ¡Tienes que ver las fotos de la celebración! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La hija menor de Kobe y Vanessa Bryant está de manteles largos y su mami no podía dejar pasar desapercibido el día tan especial, así que la pequeña fue el centro de atención durante una privada e íntima celebración de cumpleaños. La pequeña Capri, junto a un reducido grupo de acompañantes, que incluía a su madre y hermanas Natalia y Bianka, se trasladaron hasta el llamado 'lugar más feliz del mundo', Disneylandia, para celebrar en grande sus 3 años. Luego de disfrutar de un almuerzo privado en el famoso parque de diversiones, la pequeña sopló la tradicional velita que adornó una espectacular torta de cumpleaños con la imagen de la popular pata Daisy. Vanessa and Capri Bryant Vanessa y Capri Bryant | Credit: Vanessa Bryant/Instagram Todo fue captado por la lente de la cámara de su mami Vanessa, quien compartió la celebración en sus redes sociales. "El tema de la pata Daisy para el tercer cumpleaños de Capri", tituló la serie de imágenes publicadas en su cuenta de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Vanessa Bryant Kobe Bryant's children Capri Bryant | Credit: Vanessa Bryant/Instagram Vanessa Bryant Kobe Bryant's children Capri Bryant | Credit: Vanessa Bryant/Instagram Pero el resto de los entrañables personajes del parque no podían faltar a la celebración, por lo que Capri compartió con los ratones Mickey y Minnie Mouse, y por supuesto, el divertido pato Donald. Juzgando por las fotografías, Capri disfrutó a lo grande su día especial. ¡Felicidades! Vanessa Bryant Kobe Bryant's children Capri & Bianka Bryant | Credit: Vanessa Bryant/Instagram Vanessa Bryant Kobe Bryant's children Capri Bryant | Credit: Vanessa Bryant/Instagram Vanessa Bryant Kobe Bryant's children Vanessa Bryant & Kobe Bryant's children | Credit: Vanessa Bryant/Instagram La pequeña es la cuarta hija del basquetbolista y Vanessa. Capri tenía apenas seis meses cuando su famoso padre y su hermana Gianna 'Gigi', perdieron la vida en un accidente aéreo en California. Vanessa continúa trabajando por mantener el legado de su esposo y su hija.

