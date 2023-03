Sabrina, hija de Jorge Luis Pila ¡debuta como actriz! La joven de casi 16 años sigue los pasos de su famoso papá en el mundo de la actuación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jorge Luis Pila Sabrina, hija de Jorge Luis Pila; Jorge Luis Pila | Credit: YouTube Joey Calveiro; Mezcalent Jorge Luis Pila, el protagonista de exitosas telenovelas como ¿Dónde está Elisa?, La patrona o En otra piel, se ha mantenido alejado de la televisión durante los últimos años. El actor cubano, quien tiene cerca de 3 décadas de exitosa carrera artística a sus espaldas, no ha vuelto a protagonizar un melodrama desde que dio vida a Armando Montes en Eva la trailera, historia en la que compartió créditos con la fallecida actriz mexicana Edith González. Mientras que Pila continúa ausente de la pequeña pantalla, su hija Sabrina comienza a dar sus primeros pasos como actriz con el apoyo de su papá. Jorge Luis Pila Jorge Luis Pila y su hija Sabrina | Credit: Instagram Jorge Luis Pila La adolescente, quien está próxima a cumplir 16 años, busca seguir los pasos de su famoso progenitor en el mundo de la actuación. La hija del actor hizo recientemente su debut como actriz como protagonista de un video musical que a unas semanas de su lanzamiento ya supera el millón de visualizaciones en YouTube. Se trata del más reciente sencillo del joven saxofonista de tan solo 15 años Joey Calveiro, quien a su corta edad es considerado un prodigio del saxofón. El orgulloso papá no tardo en presumir del trabajo de su hija a través de su perfil de Instagram, donde invitó a sus seguidores a ver el video y a dejarle sus opiniones al respecto. "Ya está disponible el video, busquen el enlace en mi bio. ¿Qué les pareció? Es muy importante su opinión", compartió Pila. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una de las primeras en comentar su publicación fue la actriz Sonya Smith, con quien el actor protagonizó exitosas telenovelas para Telemundo como ¿Dónde está Elisa? y Aurora. "Excelente. Muy talentosos ambos. Sabrina hermosa, toda una señorita ya. Y Joey, gran talento. Les deseo mucho éxito", no tardó en comentar Smith, quien actualmente trabaja como enfermera.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Sabrina, hija de Jorge Luis Pila ¡debuta como actriz!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.