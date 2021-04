La pequeña hija de Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca tuvo que ser sometida a una cirugía La pequeña casi seis meses y en este momento ya está en casa recuperándose. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace aproximadamente cinco meses que Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca le dieron la bienvenida a su hija Blue Jerusalema Vacchi y desde entonces hemos visto en redes cada momento importante de la pequeña, la manera en que interactúa con sus papás, sus coquetos atuendos, su habitación y cada nueva curiosidad que descubre. Su papá ha compartido todo lo que tiene que ver con la pequeña, por eso no dudó en contarle a sus seguidores los difíciles días que han pasado debido a una intervención quirúrgica a la que su pequeña tuvo que ser sometida. "A principios de esta semana, tuvimos la cirugía del paladar hendido de nuestra hija. Ha sido una semana muy desafiante y emotiva para nosotros, y ya se pueden imaginar para ella", escribió Vacchi junto a una tierna foto suya junto a su hija, que publicó en su cuenta de Instagram. "Que tu pequeño bebé pase por algo tan serio como una cirugía, realmente sacude todo tu mundo como padre". El paladar hendido se forma durante el embarazo cuando el tejido que forma el paladar no se forma completamente durante esos meses de gestación. Esta condición puede ser bastante notable o pueda que a simple vista pase desapercibida, tal y como en el caso de la pequeña Blu. ¿Por qué operarla tan pequeña? Los médicos sugieren que este tipo de operaciones se realicen en los primeros 12 meses de vida. Por suerte, según indicó Vacchi en sus redes, la niña salió muy bien de la intervención y ahora se encuentra en casa recuperándose satisfactoriamente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Nuestro ángel realmente nunca deja de sorprendernos. Ella fue tan valiente, gentil y dulce a pesar de todo. Me enorgullece ser su padre", escribió el empresario italiano. "Con lágrimas en los ojos les digo que mi corazón está con todos los padres que pasan por experiencias de salud con sus bebés. Espero que estén siempre protegidos. Ahora estamos en casa. Estamos muy agradecidos y bendecidos".

