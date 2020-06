"Eres el mejor papá del mundo": Hija de Gaby Espino envía emotivo mensaje a Jencarlos Canela La preadolescente de 11 años dedicó unas emotivas palabras al ex de Gaby con motivo del Día del Padre que han emocionado a muchos. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cuando Jencarlos Canela llegó a la vida de Gaby Espino, su hija Oriana, quien hoy está convertida en una hermosa preadolescente de 11 años, tenía apenas 6 meses de nacida. El actor y cantante de origen cubano creó desde un inicio un vínculo muy especial con la primogénita de la actriz venezolana, hasta el punto de que a pesar de que hace 6 años que se separó de Gaby la sigue tratando como si fuera su propia hija. Aunque tiene relación con su padre biológico, la menor también sigue viendo a Jencarlos como si fuera su padre, de ahí que este domingo le haya enviado un tierno mensaje de felicitación con motivo del Día del Padre que el ex de Gaby no dudó presumir a través de las redes sociales. Image zoom Jencarlos Canela, Gaby Espino y su hija Oriana Instagram Jencarlos Canela; Instagram Gaby Espino "Yo empecé a interpretar el papel de papá cuando tenía 19 años y siempre me pregunto ‘mierda, ¿lo estoy haciendo bien? Leer esto me hace sentir que no lo estoy haciendo tan mal. Me siento tan bendecido", escribió el intérprete de 32 años junto al mensaje que le hizo llegar Oriana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La preadolescente escribió el mensaje en inglés y se lo envió en privado al cantante a través de una aplicación de mensajería instantánea. Jencarlos lo hizo público en Instagram Stories. "Hola papá, feliz Día del Padre. Te amo tanto. Eres el mejor papá del mundo. Tú me enseñaste que incluso aunque no eres mi padre biológico, un padre es la persona que te cuida y te hace la persona que eres. Sé que vives en Los Ángeles y siempre te extraño mucho pero desde que era pequeña siempre decíamos esto ‘a pesar de que estemos separados, siempre estarás en mi corazón' y eso hasta el día de hoy es algo superespecial para mí. Yo tengo tu humor y soy muy divertida lo que significa que tú eres realmente divertido, que es algo que yo siempre amo en un padre", comenzó escribiendo la primogénita de la protagonista de exitosas telenovelas de la cadena Telemundo como Más sabe el diablo y Santa diabla. Image zoom Instagram Jencarlos Canela "Tú me das muy buenos consejos, ya sea para la escuela, mis amigos o literalmente para cualquier cosa. Y sobre todo debes de ser una persona realmente resistente porque llevas 8 años con mi hermano y aún no te has vuelto loco. Te amo tanto papá. Espero que tengas un gran día", concluyó su mensaje Oriana.

