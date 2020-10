La hija de la inolvidable Mónica Spear cumplió 12 años en una fiesta de cuento de hadas Maya Berry Spear ya está hecha toda una mujercita que sonríe a la vida. Así fue su celebración de cumpleaños en familia rodeada de amor, alegría y el recuerdo de su progenitora. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace apenas unos días, exactamente el 1 de octubre, Mónica Spear cumplía desde el cielo 36 años. Su familia y amigos lo celebraron por todo lo alto en sus redes sociales con fotos, brindis y recuerdos inolvidables de la que fue una de las actrices más queridas cuya vida fue arrebatada antes de tiempo. Días después es su hija Maya Berry Spear quien está de cumpleaños. La adolescente celebraba la llegada de sus 12 primaveras en compañía de los suyos en una fiesta en casa llena de globos, regalos y mucho amor de los suyos. Desde el perfil familiar que tiene la pequeña compartieron una imagen que demuestra la jornada tan bonita que pasó y, sobre todo, el impresionante parecido de la jovencita a su mamá. Cada vez más. La celebración tuvo lugar en Kssimmee, Florida junto a sus seres más queridos. Aunque siempre echará de menos a sus progenitores, su familia se ha encargado de que tenga amor a raudales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La exreina de belleza y su pareja fueron asesinados en enero de 2014 a manos de delincuentes que los asaltaron en Venezuela mientras se encontraban junto a su hija Maya, quien logró sobrevivir al atentado y hoy está convertida en una hermosa niña que vive con sus abuelos. Ricardo Spear, el hermano de la que fuera reina de belleza en su país, está pendiente de su sobrina de la que siempre presume en sus redes sociales. La ya no tan pequeña se ha convertido en toda una mujercita que ha heredado la sonrisa, la alegría y la belleza de corazón de su mamá. ¡Muchísimas felicidades en tu día!

