La hija de William Levy y Elizabeth Gutiérrez irrumpe en las redes con un poderoso mensaje A sus 10 añitos, la pequeña Kailey se apoderó del perfil de su mamá y se puso seria para lanzar un contundente mensaje a la nación que ha sorprendido a todos. "Ve a votar". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es famosa desde que nació y el centro de atención de todas las miradas por su desparpajo frente a las cámaras. La princesa de William Levy y Elizabeth Gutiérrez ha heredado de sus famosos papis no solo la fama y la belleza, también el carácter y la personalidad. En un mensaje a través de las historias de Instagram de su mami, Kailey quiso dirigirse a sus seguidores para hacerles una invitación muy juiciosa y responsable con motivo de las elecciones del país. Con una pegatina de 'Yo voté' en la frente y bajo la supervisión de su mami, por supuesto, animó a a todos a que no se olvidaran de ejercer su derecho este martes 3 de noviembre. Image zoom Kailey Levy | Credit: IG/Elizabeth Gutiérrez Se trata de una de las primeras apariciones de un miembro de la familia Levy después del accidente que su hermano Christopher sufrió hace unas semanas. El joven está alejado de las redes sociales y tanto él como los suyos están centrados en su recuperación. Pero esta era una cita importante y a través de su ya no tan pequeña, Ely quiso trasladar este mensaje a sus seguidores para que salieran a la calle y cumplieran con algo tan importante y necesario. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: Kailey Levy/Instagram Kailey y su mamá mantienen una relación de lo más cómplice y especial de la que fuimos testigos en nuestra más reciente exclusiva con ambas en nuestra revista. A sus 10 años, la benjamina de la casa posee la coquetería y el gusto por el mundo de la moda y belleza de Elizabeth y, visto lo visto, se le da de lo más bien. Definitivamente, tiene a la mejor maestra. ¡Gracias por tu invitación pequeña!

